La robuste Apple Watch Ultra arrive avec un nouveau design et un écran plus grand

L'Apple Watch Ultra arrive avec un nouveau design et un écran plus grand

Outre l’Apple Watch Series 8 et la Watch SE 2, la société a également lancé aujourd’hui sa nouvelle smartwatch robuste, évoquée à de multiples reprises. Elle s’appelle Apple Watch Ultra et est conçue pour les utilisateurs qui aiment l’exploration en plein air et les sports extrêmes. Elle est dotée d’un nouveau design haut de gamme, d’un écran plus grand, de nouvelles fonctionnalités exclusives, et bien plus encore.

En commençant par le design, l’Apple Watch Ultra est dotée d’un boîtier en titane de qualité aérospatiale pour offrir aux utilisateurs une construction plus durable et résistante à la corrosion. De plus, le boîtier est désormais plus grand (49 mm) et est surélevé pour entourer les bords du nouvel écran plus grand, qui est plat par rapport à l’écran arrondi de la Watch 8 standard et des modèles plus anciens.

L’article de blog officiel révèle que l’écran Retina embarqué ici est 2x plus lumineux que n’importe quel modèle d’Apple Watch et supporte jusqu’à 2 000 nits de luminosité. L’écran est protégé par un verre saphir.

Pour ce qui est du point fort de l’Apple Watch Ultra, elle comprend désormais un nouveau bouton Action (peint en orange international très contrasté) sur le bord gauche. Il vient s’ajouter au bouton en relief et à la couronne numérique plus grande sur la droite, qui seraient plus faciles à utiliser même avec des gants, selon Apple. Le nouveau bouton Action vous donnera « un accès instantané à une variété de fonctionnalités, y compris les séances d’entraînement, les points de repère de la boussole, le retour en arrière, et plus encore », selon l’article du blog.

Si vous pensiez que nous en avions fini avec le design, eh bien, non. L’Apple Watch Ultra est également livrée avec de tout nouveaux bracelets conçus pour différents utilisateurs de sports extrêmes en plein air. Il y a une Boucle Trail pour les athlètes et les coureurs, une Boucle Alpine avec un fil haute résistance et un crochet G, et un Bracelet Océan pour les utilisateurs qui aiment les sports nautiques extrêmes et la plongée récréative.

Une grosse autonomie

Sous le capot, Apple a déclaré sur scène que la Watch Ultra est alimentée par la puce S8, qui est une mise à niveau par rapport à la puce S7 de la génération précédente, mais elle n’a pas partagé de chiffres. De plus, vous avez maintenant un support GPS de précision à double fréquence (intègre les deux fréquences L1 et L5) pour un positionnement plus précis. Vous avez également de nouvelles fonctionnalités de course pro, et des applications dédiées à la boussole et à la jauge de profondeur. Les autres nouvelles fonctionnalités comme le capteur de température et la détection des collisions restent les mêmes que celles de la Watch Series 8 et de watchOS 9.

Vous pouvez rapidement consulter les spécifications et les caractéristiques de l’Apple Watch Ultra dans ce tour d’horizon juste ici :

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, Apple a annoncé que vous pouvez facilement obtenir jusqu’à 36 heures sur une seule charge. Mais vous pourrez la prolonger jusqu’à 60 heures grâce à un nouveau réglage basse consommation, qui sera déployé à une date ultérieure. Enfin, selon l’article de blog, « l’Apple Watch Ultra est certifiée conforme aux aspects pertinents de la norme MIL-STD-810H », « WR100 pour les aventures sous-marines » et « EN 13 319, une norme internationalement reconnue pour les accessoires de plongée ».

Prix et disponibilité

Le prix de l’Apple Watch Ultra est de 999 euros en France. Vous pouvez commander cette smartwatch robuste dès aujourd’hui, et elle sera disponible à l’achat à partir du 23 septembre.