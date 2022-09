Tout ce que Apple a annoncé lors de son événement dédié à l’iPhone 14

Hier soir, Apple a organisé son grand événement de lancement « Far Out », au cours duquel elle a annoncé plusieurs nouveaux produits, comme elle le fait chaque année. La société a présenté une nouvelle gamme passionnante d’iPhone 14 avec de nombreux changements notables, ainsi que l’Apple Watch 8, l’Apple Watch Ultra et les derniers AirPods Pro.

Apple a donné le coup d’envoi de son événement de fin d’été en se plongeant instantanément dans sa nouvelle montre, puis a abordé ce pour quoi nous sommes tous venus : l’iPhone 14. Ces produits offrent des fonctionnalités améliorées pour améliorer la vie des utilisateurs, comme la détection des accidents, le support satellite d’urgence SOS, et bien plus encore.

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre la diffusion en direct, j’ai rapidement rassemblé tous les détails pour vous. Voici donc tout ce qu’Apple a dévoilé lors de l’événement d’hier et quand vous pouvez les acheter.

La série iPhone 14 est arrivée !

Le nouvel iPhone 14 Pro marque le début de la fin de l’encoche Face ID d’Apple, en quelque sorte. Il y a quatre appareils dans la gamme d’iPhone 14. Nous avons toujours l’iPhone 14, un nouvel iPhone 14 Plus, et les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max haut de gamme. Ces smartphones utilisent une carte eSIM et disposent d’un nouveau mode satellite d’urgence très pratique. Et non, Apple n’a pas sorti un autre smartphone « mini ».

Tout d’abord, l’iPhone 14 standard n’est pas un changement radical par rapport aux années précédentes, même si le nouvel iPhone 14 Plus a un écran plus grand de 6,7 pouces. L’iPhone 14 offre une nouvelle caméra frontale avec autofocus, un système de caméra amélioré, une plus grande autonomie et un nouveau mode action pour une capture vidéo extrêmement fluide. Il a toujours l’encoche, mais c’est un smartphone largement amélioré et promet la meilleure autonomie de tous les iPhone à ce jour.

Quant à l’iPhone 14 Pro, il permet à Apple de se mettre à niveau par rapport à plusieurs concurrents d’Android en termes de fonctionnalités logicielles, puis de les dépasser avec quelques nouvelles fonctionnalités. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont équipés de la puce A16 Bionic, qui alimente un nouvel écran toujours activé et des taux de rafraîchissement variables.

L’affichage permanent (Alaways-on Display) est une fonction populaire sur les smartphones Android. L’écran entre dans un état de faible consommation et affiche constamment l’heure, la date, les notifications, l’autonomie de la batterie et d’autres informations importantes. Au cours d’une journée de 8 heures, il utilisera probablement moins de 5 % de la batterie.

Cependant, l’encoche est le changement le plus significatif de l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Elle a bougé. Avec ce nouveau smartphone, l’encoche d’Apple est plus petite et arrondie, et la société l’appelle « Dynamic Island » parce qu’iOS 16 utilise pleinement l’encoche. Apple a essentiellement transformé la zone de l’encoche en un centre de notifications, ce qui est plutôt intelligent. Avec les paiements, Apple Music, les notifications, et plus encore, l’encoche se transforme et s’anime en un centre de notification de types.

Le nouvel iPhone 14 Pro est doté d’un écran à taux de rafraîchissement variable qui est plus lumineux que jamais, net et très esthétique. À l’arrière, il a reçu une caméra principale de 48 mégapixels grandement améliorée, un nouvel objectif ultra-large de 12 mégapixels, et des améliorations au système de caméra Pro avec quatre options de zoom.

Les quatre nouveaux modèles d’iPhone 14, ainsi que la nouvelle Apple Watch Series 8, disposent tous d’une nouvelle fonction de détection des accidents qui est assez étonnante. Grâce à de nouveaux capteurs, microphones internes, gyroscopes et accéléromètres, ces appareils peuvent détecter si vous avez un accident et alerter instantanément les contacts principaux, les services d’urgence, etc.

iPhone 14 (6,1 pouces) : 1 019 euros

iPhone 14 Plus (6,7 pouces) : 1 169 euros

iPhone 14 Pro (6,1 pouces) : 1 329 euros

iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces) : 1 479 euros

Les précommandes pour la gamme iPhone 14 commencent le 9 septembre avec les prix détaillés ci-dessus. Les smartphones seront expédiés aux clients à partir du 16 septembre. Cependant, l’iPhone 14 Plus ne sera pas expédié avant le 7 octobre.

> En savoir plus sur l’iPhone 14 et iPhone 14 Plus

> En savoir plus sur l’iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Apple Watch Series 8

Comme prévu, Apple a également présenté une nouvelle Watch Series 8 améliorée. Au premier coup d’œil, l’Apple Watch 8 ressemble beaucoup à sa grande sœur, mais sur le fond et à l’intérieur, il y a plusieurs nouvelles astuces.

Pour commencer, l’Apple Watch Series 8 dispose de deux nouveaux capteurs de température pour les fonctions de santé, de fitness et d’ovulation. Elle possède également les mêmes capteurs que l’iPhone 14 pour la détection des accidents, ainsi qu’une multitude d’autres fonctionnalités.

Apple a introduit un nouveau mode basse consommation qui promet jusqu’à 36 heures d’autonomie en cas de besoin, des options d’itinérance internationale, des mises à niveau des fonctions avancées de suivi du cycle, de nouveaux visages de montre et plusieurs nouvelles options de bracelet amusantes.

L’Apple Watch Series 8 sera proposée à partir de 499 euros pour le modèle GPS ou de 619 euros pour la montre GPS + Cellulaire. Comme pour les nouveaux smartphones, les livraisons commenceront le 16 septembre.

> En savoir plus sur la Apple Watch Series 8 : à venir

L’Apple Watch SE est de retour

Apple a présenté l’Apple Watch SE de nouvelle génération. Elle est dotée d’une puce S8 améliorée qui la rend 20 % plus rapide que le modèle 2020 et possède également certaines des mêmes capacités que la Watch Series 8, notamment la détection des collisions.

Vous pouvez la précommander dès aujourd’hui au prix de 299 euros avec le GPS ou de 349 euros avec la connexion cellulaire avant qu’elle ne soit disponible le 16 septembre.

> En savoir plus sur la Apple Watch SE 2 : à venir

Apple Watch Ultra

Enfin ! Apple a créé la montre que tout le monde voulait, mais au lieu de l’appeler « Pro », Cupertino a décidé d’opter pour l’Apple Watch Ultra.

La nouvelle Apple Watch Ultra a volé la vedette à tous les produits, du moins à mon avis. Si le nouvel iPhone est fantastique, l’Apple Watch Ultra est un tout nouveau produit. Prenez tout ce que vous aimez de l’Apple Watch, améliorez-la et rendez-la plus robuste, puis ajoutez toutes sortes de logiciels astucieux pour tirer pleinement parti de son aspect extérieur.

Je parle d’un châssis en titane qui protège entièrement l’écran recouvert d’un cristal de saphir plus brillant, d’un haut-parleur plus puissant et même de nouveaux bracelets axés sur le sport, comme un bracelet tissé en boucle appelée « Alpine » pour les grimpeurs, un bracelet qui s’adapte à une combinaison de plongée, et plusieurs autres.

L’Apple Watch Ultra est dotée d’une couronne digitale plus grande et plus profonde qui est plus facile à utiliser, même avec des gants, et d’un « bouton d’action » dédié qui permet de lancer instantanément les séances d’entraînement, le suivi du cycle, les fonctions de plongée dans l’eau, et bien plus encore. Il est plus fort, grâce à un deuxième haut-parleur que vous pouvez voir dans notre image ci-dessus. Ce haut-parleur fait office de sirène puissante de 86 dB qui aidera les gens à vous trouver en pleine nature, lors d’une randonnée ou sur une piste cyclable, en cas d’urgence.

La Watch Ultra est même certifiée pour la « plongée sous-marine récréative » et peut plonger à des profondeurs d’environ 40 mètres. Et elle vous indiquera même votre profondeur d’eau sur l’écran.

Honnêtement, l’Apple Watch Ultra est plutôt impressionnante. Cela dit, elle coûte la bagatelle de 999 euros et vous pourrez vous la procurer à partir du 23 septembre.

> En savoir plus sur la Apple Watch Ultra : à venir

AirPods Pro (2e génération)

Enfin, Apple a finalement publié une mise à jour de ses écouteurs sans fil les plus populaires. Il s’agit des AirPods Pro de 2e génération, nouveaux et améliorés.

Les nouveaux AirPods Pro d’Apple présentent le même design général, mais offrent désormais une nouvelle option d’embout SX pour les personnes ayant des oreilles plus petites. Hormis l’apparence, tout le reste a changé à l’intérieur et dans le boîtier de chargement. La plus grande amélioration est le doublement de l’annulation active du bruit, ce qui devrait les mettre au même niveau (ou les battre) que la concurrence actuelle.

Un nouveau mode « Transparence adaptative » vous permettra d’entendre le monde extérieur lorsque cela est nécessaire, tout en bloquant les bruits extrêmement forts, comme le passage d’un train.

Ces nouveaux écouteurs Pro sont dotés d’une fonction Spatial Audio personnalisée, d’un mode d’amplification des conversations et les commandes latérales sont désormais tactiles et capacitives, ce qui vous permet de faire glisser un doigt vers le bas du boîtier pour augmenter le volume. Enfin, l’étui de chargement des AirPods Pro 2 fonctionne désormais avec les chargeurs de l’Apple Watch, il est doté d’un haut-parleur intégré pour vous aider à retrouver un étui perdu ou manquant, et il y a même une boucle de lanière.

Les nouveaux AirPods Pro d’Apple coûteront 299 euros, et vous pourrez les commander à partir du 9 septembre. Ils seront ensuite officiellement disponibles le 23 septembre.

> En savoir plus sur les AirPods Pro 2 : à venir

Apple se lance pleinement dans l’eSIM

Apple a annoncé qu’elle n’inclura pas de plateaux SIM physiques avec les modèles d’iPhone 14 vendus aux États-Unis. L’iPhone 14 utilisera une eSIM à la place, également connue sous le nom de carte SIM numérique. Apple affirme que les eSIM sont plus sûres et devraient permettre aux utilisateurs de passer facilement d’un opérateur à l’autre — mais cela pourrait s’avérer plus délicat pour tous ceux qui sont habitués à la simplicité de retirer leur carte SIM et de la transférer sur un autre smartphone pour changer de service.

L’iPhone 14 peut envoyer des messages d’urgence par satellite

Apple ajoute la connectivité satellite aux nouveaux iPhone 14 et 14 Pro pour les situations d’urgence aux États-Unis et au Canada. Si vous avez besoin d’aide et que vous n’avez pas de réseau, Apple indique que vous devriez être en mesure de pointer votre smartphone vers le satellite le plus proche pour envoyer un message SOS à un service d’urgence proche, à condition que le ciel soit dégagé. La fonction sera incluse gratuitement sur les nouveaux smartphones pendant deux ans.

iOS 16 et watchOS 9 arrivent le 12 septembre

iOS 16 et watchOS 9 seront déployés à partir du 12 septembre. La mise à jour iOS 16 permet de nouvelles fonctionnalités pour l’écran de verrouillage, notamment des widgets et des notifications qui s’enroulent depuis le bas de l’écran, tandis que watchOS 9 ajoute un lot de nouvelles mesures de suivi de la condition physique.

Et c’est tout ! Si vous voulez regarder l’événement d’Apple vous-même, il est déjà sur YouTube — où vous pouvez regarder la vidéo intégrée ci-dessous.