La fuite du OnePlus 10 montre un design familier et des spécifications surprenantes

Les choses sont un peu différentes à l’avant. Au lieu de l’écran incurvé du OnePlus 10 Pro et d’une découpe en forme de trou dans le coin, le OnePlus 10 semble favoriser un écran plat avec un trou centré . De plus, il y a aussi un menton bien visible grâce à une épaisse lunette inférieure.

En regardant ces rendus du OnePlus 10, il semble que OnePlus ait pris le bloc de la caméra du OnePlus 10 Pro et l’ait étiré jusqu’à l’autre bord. La bosse de l’appareil photo affiche trois lentilles, un anneau de flash LED, et la marque Hasselblad sur le côté. Le reste du panneau arrière semble avoir la même finition noir grès que le OnePlus 10 Pro.