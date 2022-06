Nothing phone (1) : les détails de la conception ont été officiellement révélés

La semaine dernière, Nothing a confirmé que le smartphone Nothing phone (1) serait lancé le 12 juillet. Maintenant que l’événement de lancement est dans un mois, nous attendons des rumeurs et des détails officiels, et la société nous en a donné. Nous avons maintenant un léger aperçu du design du phone (1) et voici à quoi il ressemble.

Le Nothing phone (1) a maintenant un microsite sur Flipkart, qui présente principalement des images promotionnelles. Cependant, l’une de ces images nous a donné un aperçu de ce à quoi ressemblera l’appareil. Il est révélé que le premier smartphone de Nothing aura un châssis en métal et suivra la tendance du design à bords plats. Il semble que le design de l’appareil s’inspire de celui de l’iPhone.

L’emplacement de la caméra arrière sera en haut à gauche, comme la rumeur l’avait précédemment annoncé. Vous trouverez également la bande d’antenne en haut, ainsi que quelques capteurs. Comme cette image ne nous donne pas un aperçu de l’ensemble du smartphone, il est difficile de déterminer le nombre de caméras à l’arrière ou la conception du panneau arrière. Les rumeurs font allusion à une configuration à double caméra, mais nous devons attendre plus d’informations pour avoir une meilleure idée.

Malheureusement, ce sont les seuls détails disponibles pour le moment. Bien que Nothing ait précédemment confirmé que le phone (1) aura un panneau arrière transparent, un peu comme les écouteurs ear (1) pour montrer certains des éléments internes de l’appareil.

Nous pouvons nous attendre à voir le module de la caméra, la configuration de la charge sans fil, et plus encore.

Quelques informations sous le capot

En ce qui concerne la fiche technique, nous n’avons rien de concret, à l’exception du fait qu’il sera alimenté par un chipset Snapdragon et fonctionnera sous le système Nothing OS basé sur Android. Les précédentes fuites ont laissé entendre qu’il s’agirait d’un SoC Snapdragon 7 Gen 1, de caméras arrière de 50 mégapixels, d’un écran de 90 Hz, d’un possible support de la charge rapide de 45W, et plus encore. Il est également confirmé qu’il sera vendu sur Flipkart.

Mais, ceux-ci ne peuvent pas être traités comme des détails concrets, et étant donné que Nothing fait une forte promotion du lancement du phone (1), d’autres détails peuvent sortir bientôt.