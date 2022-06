La rumeur de la sortie des lunettes AR d’Apple demande de la patience

by

Nous n’avons pas vu le casque AR/VR d’Apple lors de la WWDC comme certaines rumeurs l’avaient initialement annoncé, mais cela ne signifie pas que la firme à la pomme croquée ne travaille pas dessus. Alors que les rumeurs concernant Apple se sont récemment concentrées sur le casque de réalité mixte annoncé par la société, les ingénieurs d’Apple travailleraient également sur une paire de lunettes high-tech dotées de la technologie de réalité augmentée (AR).

Le géant de la technologie est resté très discret sur le sujet, mais un nouveau rapport de 9to5Mac suggère que le lancement de ces lunettes AR avancées est prévu pour « fin 2024 ». Cela signifie qu’elles pourraient arriver deux ans après le casque AR/VR d’Apple, qui, selon certains, sera dévoilé plus tard cette année avant d’arriver dans les boutiques au début 2023.

L’information vient de l’analyste souvent cité Jeff Pu de Haitong Intl Tech Research, qui dans une note vue par 9to5Mac a dit qu’il croit qu’Apple présentera ses premières lunettes AR dans la seconde moitié de 2024.

En outre, Pu a également affirmé qu’Apple lancerait la deuxième génération de son casque AR/VR à la fin de l’année 2024, à peu près en même temps que les lunettes AR et environ un an après le lancement du casque de première génération.

On ne sait pas grand-chose des lunettes d’Apple dont on parle. La plupart des fuites de ces derniers mois font référence au casque AR/VR d’Apple, et les ingénieurs d’Apple auraient récemment présenté un prototype de l’appareil à l’équipe dirigeante de l’entreprise, dont le PDG, Tim Cook.

Une puce Apple Silicon sous les branches

Il est certain que le casque de réalité mixte sera le plus avancé des deux appareils, avec probablement une suite de technologies AR/VR alimentées par une puce Apple Silicon et peut-être un écran 8K pour chaque œil. Les « lunettes Apple », quant à elles, fonctionneraient principalement comme un écran pour l’iPhone, affichant les informations transmises par le téléphone.

La première itération de ces spécifications étant apparemment loin d’être lancée, il est possible qu’Apple soit encore en train de peaufiner le design, de sorte que le produit final pourrait être sensiblement différent de celui qu’elle présente aujourd’hui. La société pourrait même abandonner le projet si elle estime qu’il ne progresse pas.

Il y a certainement beaucoup plus d’informations sur le casque AR/VR, ce qui suggère qu’il est en passe de devenir une réalité.