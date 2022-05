Google I/O 2022 : voici le récap complet des annonces de la 1ère journée

Hier, jeudi 12 mai 2022, marquait la keynote de la Google I/O 2022 ! Une fois par an, Google donne le coup d’envoi de sa conférence dédiée aux développeurs par un flot d’annonces rapides, dévoilant enfin un grand nombre de choses sur lesquelles elle a travaillé en coulisses ces derniers temps. Nous avons entendu parler de l’IA, d’Android et, bien sûr, d’une pléthore de matériel Pixel.

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les deux heures de présentation de la Google I/O 2022 ? Pas de problème, c’est pourquoi j’ai regroupé les principales nouveautés dans cet article facile à lire. Accrochez-vous, il y a eu un tas d’annonces. C’est parti !

Pixel 6a : le smartphone abordable arrive en France !

Google prend une grande partie de ce qui a fait l’excellent Pixel 6, rabote certaines des spécifications pour faire baisser le prix à 459 euros et le libère comme le Pixel 6 a. Son écran est plus petit (6,1 pouces contre 6,4 pouces), moins de RAM et des caméras avec moins de mégapixels — mais il a toujours des choses comme la puce Tensor personnalisée de Google, la puce de sécurité Titan M2 et le support 5 G.

Google Watch: Google fabrique enfin une montre connectée

« Voici quelque chose que vous devez comprendre : Google n’a jamais fabriqué sa propre smartwatch », mais « tout cela va changer cet automne ».

Les détails sont encore rares (une grande partie de ce qui existe maintenant a en fait fuité à l’avance), mais Google a montré les premières images officielles de sa première Pixel Watch, qui devrait être lancée plus tard à l’automne.

Pixel 7 et Pixel 7 Pro, un teasing des futurs flagships

L’année dernière, Google a tenté quelque chose de nouveau à la I/O : elle a montré un peu d’infos sur leur nouveau flagship Pixel — alors le Pixel 6 — mais elle a gardé la plupart des informations pour une autre annonce quelques mois plus tard.

Elle a fait la même chose cette année avec l’annonce du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. Les détails comme le prix et la date de sortie sont encore inconnus, mais voici ce que nous savons : ils fonctionneront sous Android 13 et utiliseront la prochaine génération de la puce Tensor. Ils empruntent une grande partie du design de la série Pixel 6, notamment la « barre de caméra » surélevée qui traverse l’arrière.

Pixel Buds Pro, les vrais concurrents aux AirPods Pro ?

Des écouteurs Pixel Buds avec annulation du bruit ! Enfin ! Ces écouteurs à 219 euros sont également résistants à la sueur IPX2 et utilisent des éléments tels que des micros à formation de faisceau, ou encore la technologie Silent Seal pour s’adapter à votre oreille et bloquer au maximum les sons extérieurs. Les capteurs intégrés s’occupent de mesurer la pression dans votre conduit auditif pour assurer votre confort même pendant de longues périodes d’écoute. Finie la sensation d’oreille bouchée !

Pixel Tablet : le retour… en 2023

Google fabrique à nouveau une tablette Android ! En effet, la firme a annoncé que la nouvelle « Pixel Tablet » ne serait pas livrée avant 2023. Outre le fait qu’elle est en préparation, Google n’a pratiquement rien dit à son sujet.

Les prochaines Google Glass ?

Comme beaucoup d’autres produits présentés aujourd’hui, Google n’a pas donné beaucoup de détails, mais juste avant la fin de la présentation, Sundar Pichai a présenté une rapide démo de ce qui semble être un projet de lunettes AR en cours dans la même veine spirituelle que les Google Glass (bien que dans un facteur de forme beaucoup moins choquant).

La transcription et la traduction en direct ont été évoquées, comme des sous-titres dans la vie réelle, avec les mots d’un orateur rendus dans votre vue.

La puissance de l’IA de Google s’accroît

Comme c’est souvent le cas, la keynote d’ouverture de Google à la I/O était pleine de nouvelles sur l’IA. La plus importante est peut-être le fait que Google va commencer à laisser les gens tester son modèle linguistique. Tout le monde ne pourra pas essayer LaMDA 2, mais à terme, Google espère intégrer cette technologie à la recherche et à ses autres produits (bien qu’elle souhaite le faire très lentement).

Il y a également eu un tas de petites nouvelles liées à l’IA. Google a annoncé que ses traductions automatiques allaient arriver sur YouTube sur mobile, que vous pourrez regarder votre Nest Hub Max et commencer à parler à l’assistant, et que votre smartphone pourra regarder une étagère pleine de barres chocolatées et en choisir une pour vous en fonction de ce que vous cherchez. Ce dernier point est décrit par Google comme « un Ctrl-F surchargé pour le monde qui vous entoure ».

La société développe également sa fonction de recherche multiple, qui vous permet d’effectuer des recherches selon plusieurs axes. Par exemple, vous pouvez donner à Google une image d’un type de cuisine spécifique que vous recherchez et lui demander où vous pouvez le trouver à proximité.

Google tente de montrer qu’elle prend au sérieux la confidentialité

Google a fait toute une série d’annonces sur la sécurité et la confidentialité, y compris des plans pour l’interface My Ad Center : un hub qui permettra aux utilisateurs de personnaliser les types d’annonces qu’ils voient en choisissant parmi une série de sujets qui les intéressent ou en choisissant de voir moins d’annonces sur un sujet donné.

L’entreprise a également indiqué qu’elle s’attachait à mettre en œuvre des fonctions de sécurité supplémentaires pour ses produits par défaut, en plus du concept « d’informatique protégée » permettant d’effectuer davantage de traitements sur l’appareil plutôt que d’envoyer des données ailleurs.

Android 13 reprend les fonctionnalités de Android 12

Google a présenté ses plans pour Android 13, et la prochaine version de son système d’exploitation mobile semble aller plus loin dans les idées introduites dans Android 12. La société ajoute des thèmes Material You à un plus grand nombre d’endroits, vous permet de configurer des applications pour utiliser différentes langues, et ajoute quelques fonctionnalités de sécurité et de confidentialité.

Pour ceux qui veulent l’essayer, la bêta est disponible aujourd’hui.

Google Wallet fait son retour !

Google propose depuis longtemps Google Pay, une application Android dans laquelle vous pouvez stocker des cartes de crédit numériques pour effectuer des paiements sans contact. La société étend désormais le concept avec une nouvelle application appelée Google Wallet, qui « permettra également aux utilisateurs de stocker des éléments tels que des cartes de crédit, des cartes de fidélité, des cartes d’identité numériques, des titres de transport, des billets de concert, des cartes de vaccination et bien plus encore ». Le processus de déploiement varie un peu en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

Améliorations de Google Assistant

Google Assistant devient de plus en plus intelligent !

Une communication plus naturelle : Google Assistant sera désormais capable de mieux comprendre quand vous avez raté une commande, ou quand vous avez besoin d’une seconde pour comprendre ce que vous essayez de dire. Dans l’exemple donné sur scène, l’orateur dit « Pouvez-vous jouer cette nouvelle chanson demmm … », et Google Assistant répond en disant « mmhmm? » et en attendant qu’il termine sa pensée

Regardez et parlez : Sur les appareils Google Assistant dotés d’une caméra intégrée (comme le Nest Hub Max), vous n’aurez plus besoin de dire « Hey Google » avant de poser une question. Il vous suffira de regarder l’appareil et il utilisera des éléments tels que la proximité, la direction de la tête ou du regard pour comprendre que vous lui posez une question

Phrases rapides : le Nest Hub Max vous permet désormais d’utiliser certaines commandes souvent utilisées, choisies par vous, sans avoir à prononcer le mot clé. Ainsi, vous pouvez simplement crier « Quelle heure est-il ? » ou « Éteindre les lumières » dans la pièce et Google Assistant agira en conséquence



Améliorations de Google Maps

Google Maps s’enrichit de quelques nouvelles astuces !

Vue « immersive » : Google Maps se dote d’un nouveau mode d’exploration en 3D, à partir de certaines grandes villes, qui vous permet de zoomer sur un modèle 3D de la ville pour mieux comprendre où tout se trouve. Au fur et à mesure de l’expansion de l’ensemble des données, ce modèle 3D s’étoffera pour inclure l’intérieur des restaurants et des lieux populaires

Extension des itinéraires écologiques : À la fin de l’année dernière, Google a lancé une fonctionnalité qui vous permet de choisir votre itinéraire en fonction de l’efficacité du véhicule, et non en fonction du trajet le plus rapide. Cette fonctionnalité sera étendue à l’Europe dans le courant de l’année

Live View pour les tiers : Dès 2019, Google a commencé à déployer une fonctionnalité qui utilisait la caméra de votre smartphone et les bâtiments/marques terrestres autour de vous pour déterminer exactement où vous vous trouvez dans le monde pour une navigation plus précise. Google indique qu’il ouvre cette technologie à des tiers, en montrant des exemples tels que l’aide apportée aux spectateurs d’un concert pour trouver leur place

De nouvelles langues pour Google Traduction

Google Traduction apprend des dizaines de nouvelles langues, en mettant l’accent sur « les langues dont la population est très importante, mais mal desservie ». Les langues ajoutées sont le quechua, le guarani, l’aymara, le sanskrit et le tsonga. Google affirme que bon nombre des langues ajoutées aujourd’hui auraient été techniquement impossibles à prendre en charge il y a quelques années seulement et qu’elles ne sont aujourd’hui possibles que grâce aux progrès de l’apprentissage automatique.

Des cartes de crédit virtuelles dans Chrome

Google Chrome sera désormais capable de générer un numéro de carte de crédit « virtuel » destiné à protéger votre numéro de carte de crédit réel. Si le numéro virtuel est volé, il suffit de le révoquer et d’en générer un nouveau sans avoir à se procurer une toute nouvelle carte.

