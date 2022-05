Google I/O 2022 : Google dévoile une nouvelle tablette Pixel pour 2023

Au lieu de se contenter de dire « une chose de plus » lors de l’ouverture de sa conférence Google I/O 2022, Google n’a pas hésité à nous en mettre plein la vue avec des annonces de produits aussi disparates que les nouveaux Google Buds Pro ou une Pixel Watch, mais la cerise sur le gâteau aguicheur a été l’annonce d’une… tablette Pixel.

L’annonce est une énorme volte-face par rapport à la récente histoire de Google. En 2019, lorsque le vice-président senior des appareils et services, Rick Osterloh, lui-même a déclaré que Google se retirait du marché des tablettes : « l’équipe HARDWARE de Google se concentrera uniquement sur la construction d’ordinateurs portables à l’avenir », bien qu’il ait à nouveau déclaré que les équipes logicielles se soucient toujours du support des tablettes. Cette annonce a semblé refroidir le marché, comme si elle signalait que Google n’allait jamais s’intéresser sérieusement aux tablettes. Depuis lors, peu de sociétés, en dehors de Samsung, ont continué à fabriquer des tablettes Android.

Alors pourquoi ce changement d’avis ? « Nous considérons qu’il s’agit d’un élément essentiel de la façon dont les gens interagissent avec les médias et les ordinateurs à la maison, en particulier », a déclaré Osterloh. Google semble penser que Chrome OS est surtout un outil pour le travail et l’école, tandis qu’Android est le produit grand public. Et, la pandémie a rendu plus clair que jamais pour Google que les tablettes ont une place unique dans la vie des utilisateurs en tant que dispositifs de divertissement, de jeu et de consommation générale.

Oui, Google va revenir dans le domaine de la tablette avec une Pixel Tablet qui, selon lui, sera alimentée par sa puce Tensor développée en interne.

Malheureusement, la Pixel Tablet n’arrivera pas avant 2023, mais Google a déclaré être tellement enthousiaste à l’idée de ce que les gens pourront faire avec cette tablette qu’il ne pouvait plus garder le secret.

Pas avant 2023…

D’ici 2023, le chipset Tensor sera dans sa troisième itération, car Google a déclaré que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seront alimentés par un processeur Tensor 2 et qui sait quels algorithmes d’IA et de réseaux neuronaux seront disposés à l’intérieur de la puce, donc Google peut avoir raison de nous avertir que sa prochaine tablette sera la « tablette la plus utile » pour les gens.

Quant au design, il ne semble pas être quelque chose qui sort de l’ordinaire, de grands bords parfait pour la saisie, mais ses bords doux s’inclinent vers le panneau avant plutôt élégamment et elle sera apparemment disponible dans une couleur pastel verte, analogue à celle du Pixel 6a qui va arriver le 21 juillet.