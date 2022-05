Combien de fois devez-vous dire « Hey, Google » au quotidien ? Lors de l’événement Google I/O 2022, la société a annoncé deux nouvelles fonctionnalités : « Regardez et parlez » et les « Phrases rapides » élargies.

La fonction « Regardez et parlez » vous permet de regarder directement votre appareil Nest et de lui poser une question sans utiliser de mot-clé. Vous pouvez opter pour cette fonctionnalité, et une fois que vous l’avez fait, tout le traitement est effectué sur l’appareil. Cela signifie que Google — ou quiconque d’autre, d’ailleurs — ne verra pas votre visage et n’entendra pas vos commandes.

Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Google utilise six modèles d’apprentissage automatique différents pour distinguer un regard en passant d’un contact visuel soutenu. Si vous posez plusieurs questions, c’est une excellente solution. L’exemple donné par Google était « Montrez-moi les plages près de Santa Cruz », avec des questions de suivi sur des réponses spécifiques.

Selon l’article de blog de Sissie Hsiao, vice-présidente de l’assistant de Google, la fonction « Regardez et parlez » est une fonction facultative, et vous devrez activer les technologies Face Match et Voice Match de Google pour l’utiliser. L’audio et la vidéo des interactions « Regardez et parlez » seront traités sur l’appareil. La fonctionnalité sera d’abord disponible sur le Nest Hub Max aux États-Unis.

Viennent ensuite les « Phrases rapides », une liste de questions auxquelles Google peut répondre immédiatement sans mot-clé. Il s’agit notamment de commandes courantes comme le réglage d’un minuteur, la mise en pause de la musique, etc.

Une conversation avec Google Assistant un peu plus naturelle

Toutes ces mises à jour sont alimentées par de nouveaux modèles vocaux qui fonctionnent sur l’appareil lui-même pour le rendre plus rapide. Des réseaux neuronaux plus complets peuvent mieux comprendre la parole humaine, même si elle est cassée et hachée. Dans l’exemple, Google Assistant a donné un léger coup de coude à l’interlocuteur pour qu’il termine sa question, mais il a pu distinguer ce qu’il voulait, même avec des informations incomplètes.

Selon Google, la puce Tensor est la force motrice de cette mise à jour. Elle fournit la puissance de calcul nécessaire pour permettre le traitement de la parole sur l’appareil.

L’objectif global de la société est de rendre la conversation avec Google Assistant un peu plus naturelle.