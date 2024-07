Apple reviendra à une stratégie de puce unique pour l’iPhone 16 : Apple A18 et A18 Pro

Depuis deux ans, Apple a équipé ses modèles standard et Pro d’iPhone avec des puces différentes, une pratique qui n’avait été vue qu’une seule fois auparavant, en 2013. Cependant, selon un nouveau rapport, la firme de Cupertino prévoit de revenir à sa pratique habituelle en équipant tous ses nouveaux smartphones de la même puce.

Le développeur Nicolás Alvarez a analysé le code et découvert que les quatre modèles d’iPhone 16 seront tous alimentés par la même puce de la série A. Les identifiants des 5 nouveaux iPhone commencent tous par les mêmes chiffres :

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

La famille iPhone 16 comprendra apparemment quatre modèles, ce qui laisse supposer que le cinquième identifiant pourrait être pour une variante future de l’iPhone. Le fait que tous les identifiants commencent par les mêmes chiffres indique que tous les prochains modèles d’iPhone 16 utiliseront la même puce. À titre de comparaison, l’année dernière, les iPhone 15 et 15 Plus étaient connus sous les identifiants iPhone 15,4 et iPhone 15,5, tandis que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max étaient identifiés par iPhone 16,1 et iPhone 16,2.

L’iPhone 15 Pro utilise la puce A17 Pro de 3 nm, tandis que les iPhone 15 et 15 disposent de la puce A16 Bionic de 4 nm, également utilisée par l’iPhone 14 Pro. Les identifiants des modèles d’iPhone avec la puce A16 commencent par 15, et ceux avec la puce A15 commencent par 14. En se basant sur cette logique, les identifiants des iPhone 16 commençant par 17 suggèrent que tous les téléphones auront la même puce.

La cohérence des identifiants pour l’iPhone 16

Les précédentes rumeurs avaient déjà indiqué que tous les modèles d’iPhone 16 seraient équipés de puces basées sur le processus N3E de TSMC. Toutefois, il pourrait y avoir des différences mineures entre les puces des modèles standard et Pro.

Les iPhone 16 et 16 Plus pourraient être équipés de la puce A18, tandis que les modèles Pro pourraient disposer de l’A18 Pro, cette dernière étant dotée d’un GPU légèrement plus performant avec plus de cœurs.

Bien que ces différences puissent exister, les puces resteront fondamentalement les mêmes. Apple pourrait avoir décidé d’abandonner sa stratégie précédente consistant à réserver sa meilleure puce pour les modèles Pro afin de garantir que les fonctionnalités d’Apple Intelligence fonctionnent sans accroc sur tous ses nouveaux smartphones. La société a déjà expliqué que la nécessité d’avoir au moins un iPhone 15 Pro pour utiliser les fonctionnalités d’Apple Intelligence est due à la rapidité requise pour leur bon fonctionnement.

Apple semble revenir à une stratégie de puce unique pour ses modèles d’iPhone, visant à offrir une expérience utilisateur homogène sur toute la gamme. Cette approche pourrait marquer un tournant dans la manière dont la société optimise ses appareils pour intégrer des technologies avancées et répondre aux attentes élevées de ses utilisateurs.