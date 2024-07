DJI dévoile le Amflow PL : Un vélo électrique tout-terrain révolutionnaire

Les rumeurs étaient vraies. Connu principalement pour ses drones, DJI se diversifie en lançant son premier vélo électrique, le Amflow PL, avant la fin de l’année. Ce vélo tout-terrain en fibre de carbone est équipé du nouveau moteur Avinox et d’une batterie à recharge rapide, positionnant DJI comme un concurrent sérieux pour des marques établies comme Bosch et Specialized.

Qu’est-ce qui rend ce nouveau système Avinox si spécial ? Il intègre des technologies typiquement utilisées dans les drones et les smartphones.

Le Amflow PL intègre le système de motorisation Avinox, qui se distingue par un couple maximal de 120 Nm et une puissance de boost de 1000 W, idéale pour affronter les pentes les plus raides. Le moteur central, silencieux, délivre une puissance nominale de 250 W avec un pic à 850 W. Sa batterie amovible de 800 Wh se recharge rapidement, passant de 0 à 75 % en seulement 1,5 heure grâce au chargeur GaN 2A/508W d’Amflow.

Malgré sa puissance et sa capacité de batterie, le Amflow PL ne pèse que 19,2 kg, notamment grâce à un cadre en fibre de carbone de 2,27 kg et un système de motorisation Avinox de 2,52 kg. Ce vélo est également équipé d’un écran OLED couleur de deux pouces intégré au cadre et d’une application Avinox permettant un accès sans fil aux données de conduite.

Cette application permet également de régler des paramètres comme la puissance, le couple et la cadence pour s’adapter à votre style de conduite. Naturellement, le vélo peut aussi recharger votre téléphone en cas d’urgence. Vous pouvez également connecter le vélo via l’application Avinox, qui permet de configurer un mode anti-vol et de vérifier sa localisation en temps réel.

Un lancement du Amflow PL prévu au 4e trimestre

Le Amflow PL propose quatre modes d’assistance au pédalage, dont un mode automatique adaptant la puissance en fonction de la résistance de la route. Il dispose également d’un port USB pour charger votre téléphone ou votre ordinateur de bord, d’une suspension complète de Fox, et peut accueillir des roues arrière de 27,5 pouces et 29 pouces.

Selon Christina Zhang, directrice senior de la stratégie d’entreprise chez DJI, cette diversification vers les vélos électriques est une extension naturelle des compétences de DJI en technologie de batteries et de moteurs, développées dans leurs drones et systèmes de stabilisation de caméra. DJI travaille également sur des solutions de conduite intelligente pour l’automobile en Chine et a récemment lancé ses premières stations d’énergie pour le marché des batteries grand public.

Le Amflow PL devrait être commercialisé au quatrième trimestre. Son prix, estimé entre 7 500 € et 12 850 €, le place en concurrence directe avec des vélos électriques haut de gamme comme la série Turbo de Specialized.

Ce mouvement vers les vélos électriques est une bouffée d’air frais compte tenu des défis actuels de DJI avec ses drones, et fait sens au vu de ses technologies avancées de moteurs et de batteries. DJI n’est pas étranger à l’innovation technologique. La combinaison du nouveau système Avinox avec le vélo de lancement d’Amflow est prometteuse pour les cyclistes et nous avons hâte de l’essayer dès son lancement plus tard cette année.