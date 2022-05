Google I/O 2022 : voici le premier aperçu officiel du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro

Google ne pouvait pas laisser passer sa keynote I/O sans teaser ses prochains smartphones phares ! Outre le lancement du très attendu Pixel 6a, pour tous ceux qui ont un petit budget, Google a surpris tout le monde en partageant un premier aperçu de la prochaine série Pixel 7.

Oui, des mois avant son lancement officiel, le géant de Mountain View a partagé ce à quoi ressembleront les Pixel 7 et 7 Pro. En outre, il a révélé quelques détails clés sur les deux modèles, alors continuez à lire.

Google a non seulement confirmé que la série Pixel 7 arrivera à l’automne plus tard cette année, mais a également montré les appareils sur la scène de la Google I/O 2022. Le Pixel 7 et le 7 Pro poursuivent l’esthétique du design introduit avec la série Pixel 6 l’année dernière.

Bien que les détails soient assez limités dans l’annonce d’aujourd’hui, Google semble prendre une longueur d’avance sur les inévitables fuites qui ne manqueront pas de se produire à l’approche du lancement des appareils. La société pourrait également être désireuse de nous rappeler à tous qu’elle est sérieuse dans la fabrication de véritables téléphones phares. Les Pixel 6 et 6 Pro ont été le premier pas dans cette direction, avec un excellent matériel qui a été quelque peu éclipsé par certains problèmes logiciels très médiatisés.

Les prochains smartphones seront livrés avec une barre de caméra remaniée, échangeant la construction en verre pour un design en aluminium recyclé. Oui, le cadre et la barre de la caméra seront maintenant faits d’une seule pièce d’aluminium, avec des découpes pour les objectifs de la caméra — deux sur le Pixel 7 et trois sur le 7 Pro. Google n’a pas montré la façade avant de ses prochains flagships.

