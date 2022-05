Google I/O 2022 : les Pixel Buds Pro sont les rivaux des AirPods Pro que nous attendions

Aujourd’hui, après plusieurs tentatives de fabrication d’écouteurs sans fil, Google annonce son produit le plus haut de gamme dans la catégorie à ce jour. Lors de la Google I/O 2022, Google a dévoilé ses derniers écouteurs sans fil, les Pixel Buds Pro. Proposés au prix de 219 euros, ils offrent toutes les fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre d’une paire d’écouteurs haut de gamme : suppression active du bruit, excellente autonomie, son puissant, et même des fonctionnalités comme la traduction en temps réel et l’audio spatial (à venir plus tard dans l’année).

Les Pixel Buds Pro sont les premiers de la gamme de Google à proposer l’ANC, et Google semble avoir pris la question au sérieux. En fait, les Buds Pro offrent « l’une des meilleures performances d’annulation du bruit dans les écouteurs sans fil aujourd’hui », selon les propres termes de Google.

Il faudra d’abord les entendre pour les croire, mais sur le papier, les Pixel Buds Pro ont l’air intrigants. L’ANC est assuré par une puce audio personnalisée à 6 cœurs qui fait passer le son par des algorithmes développés par Google, tandis que des capteurs mesurent la pression dans votre conduit auditif pour éviter la sensation d’oreille bouchée. En outre, une compensation intégrée est prévue pour tout son qui pourrait s’échapper par des trous dans l’embout de l’oreille — une fonction que Google appelle Silent Seal.

Le mode de transparence est naturellement présent, tout comme un ensemble de microphones à formation de faisceau. Ces derniers sont soutenus par la magie de l’IA de Google pour supprimer le bruit de fond pendant les appels téléphoniques ou les réunions en ligne. Les écouteurs sont équipés de haut-parleurs personnalisés de 11 mm et prennent en charge l’égalisation à 5 bandes, qui permet d’ajuster les médiums, les aigus et les graves lorsque les niveaux de volume sont modifiés.

La prise en charge de Spatial Audio sera ajoutée aux Pixel Buds Pro plus tard dans l’année par le biais d’une mise à jour logicielle — à temps pour la sortie du Pixel 7. La fonction Spatial Audio est une expérience sonore visant à vous mettre « au milieu de l’action » dans les films et les séries TV qui le prennent en charge.

Une excellente autonomie

Bien sûr, ce ne serait pas un produit Google sans l’intégration de Assistant mains libres — dans les cas où vous avez besoin d’indications de marche, par exemple. Vous pouvez également profiter de la traduction en temps réel dans 40 langues. La prise en charge de Trouver mon appareil est disponible, ce qui vous permet de retrouver un écouteur manquant, même si vous n’en avez perdu qu’un seul.

L’autonomie de la batterie est de 11 heures d’écoute avec le système ANC désactivé. L’activation de ce dernier ramène le chiffre à 7 heures, ce qui reste suffisant pour tenir pendant un vol d’un océan à l’autre. Google n’a pas précisé si les chiffres reflètent l’autonomie avec ou sans la charge supplémentaire stockée dans l’étui de recharge (qui prend en charge la recharge sans fil, soit dit en passant).

À titre de comparaison, les AirPods Pro avec ANC activé durent 4,5 heures à eux seuls.

Disponible fin juillet

La connectivité multipoint est également présente. Les Pixel Buds Pro pourront basculer de manière transparente entre les appareils compatibles, tels que les téléphones, les tablettes ou les téléviseurs. Avec les Pixel Buds Pro, Google mise sur les fonctionnalités et un prix modeste, avec un prix inférieur à celui des AirPods Pro d’Apple. Peu de gens feront des achats croisés entre les deux : comme c’est le cas avec les AirPods et l’iPhone, les utilisateurs d’Android obtiendront la meilleure expérience avec les Pixel Buds Pro. Ces écouteurs fonctionneront avec les produits Apple, mais il n’y a pas d’application Pixel Buds pour régler leurs paramètres ou leur égalisation, par exemple. Google s’oppose vraiment à la gamme Galaxy Buds de Samsung pour la domination de l’écosystème des écouteurs dans l’univers Android.

Les Pixel Buds Pro seront disponibles en 4 coloris : Charbon, Brume, Corail et Vert Citron. En revanche, l’étui n’est proposé qu’en blanc. Les Pixel Buds Pro seront disponibles dès le 28 juillet au prix de 219 € chez les partenaires suivants : Amazon, Boulanger, CDiscount, Fnac/Darty, Google Store.