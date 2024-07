Xiaomi MIX Fold 4 : Un nouveau processeur, caméras Leica et résistance à l’eau IPX8

Les détails concernant le Xiaomi MIX Fold 4, le prochain smartphone pliable de la série MIX Fold de la société, ont émergé grâce à @evleaks. Le MIX Fold 4 promet d’apporter des améliorations notables par rapport à son prédécesseur, avec des spécifications de pointe et des fonctionnalités innovantes.

Le MIX Fold 4 sera équipé du tout dernier SoC Snapdragon 8 Gen 3, une mise à niveau significative par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 utilisé dans le MIX Fold 3. Ce nouveau processeur devrait offrir des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique.

Pour la première fois, le smartphone obtiendra une certification IPX8, le rendant résistant à l’eau. Cette caractéristique assure une protection contre les éclaboussures et une immersion temporaire, ce qui est un atout majeur pour un appareil pliable.

Un mock-up du smartphone montre un système de caméra quadruple à l’arrière, bien que cela puisse ne pas être la version finale. Le MIX Fold 4 serait le premier smartphone de Xiaomi à intégrer des lentilles Leica Summilux, offrant des capacités photographiques exceptionnelles :

Caméra principale : 50 mégapixels, capteur OV50E 1/1,55″

Caméra ultra grand-angle : 13 mégapixels, capteur OV13B 1/3,06″

Caméra portrait 2x : 60 mégapixels, capteur OV60A 1/2,8″

Caméra téléobjectif périscope 5x : 10 mégapixels, capteur S5K3K1 1/3,94″

Caméra frontale : 16 mégapixels, capteur OV16F

Autonomie améliorée et charge sans fil pour le MIX Fold 4

Le MIX Fold 4 conservera le capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et sera équipé d’une batterie légèrement plus grande de 5 000 mAh à double cellule, contre 4 800 mAh pour le MIX Fold 3. De plus, le smartphone supportera la charge sans fil, offrant plus de commodité aux utilisateurs.

Selon Digital Chat Station, le smartphone disposera de la communication par satellite bidirectionnelle, une fonctionnalité innovante pour rester connecté même dans les zones les plus reculées. En outre, le téléphone aura une épaisseur de seulement 9.x mm, soulignant son design élégant et compact.

Le Xiaomi MIX Fold 4 devrait être dévoilé mi-août, aux côtés du Redmi K70 Ultra, suivant le calendrier de l’année précédente.