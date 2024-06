Accueil » Opera sur Android intègre l’IA pour générer des images et révolutionner la navigation

Opera sur Android intègre l’IA pour générer des images et révolutionner la navigation

Opera, la société norvégienne pionnière dans l’adoption de l’intelligence artificielle, continue d’innover en intégrant régulièrement de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA dans ses applications. La dernière annonce de l’entreprise concerne une mise à jour importante de son navigateur Android, qui intègre des fonctionnalités avancées d’IA, notamment la génération d’images.

Après une période d’essai en version bêta, Opera a décidé d’intégrer la génération d’images avec Aria dans la dernière version de son navigateur Android. Cette nouvelle fonctionnalité est alimentée par le modèle de génération d’images Imagen2 de Google et est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de demander à Aria de générer l’image souhaitée, et l’IA du navigateur se charge de la créer. Les images générées peuvent être affinées si elles ne correspondent pas exactement à la description initiale. De plus, ces images peuvent être copiées dans le presse-papiers, sauvegardées, partagées avec des amis, ou même définies comme fond d’écran de l’appareil.

En plus de la génération d’images, la dernière mise à jour d’Opera apporte l’IA dans le fil d’actualité avec les « Les faits marquants de la journée ». Cette fonctionnalité utilise l’IA pour sélectionner une série de podcasts d’actualités les plus pertinents que l’utilisateur pourrait apprécier. Actuellement, « Les faits marquants de la journée » est uniquement disponible aux États-Unis, mais cette fonctionnalité est accompagnée d’une lecture audio des articles, permettant aux utilisateurs d’écouter les articles en déplacement.

Améliorations de la recherche et support linguistique étendu

La version 83 de Opera introduit également une vue de recherche améliorée dans News, permettant aux utilisateurs de trouver leur pays préféré. De plus, 30 nouvelles langues sont désormais supportées, offrant ainsi un contenu plus localisé et accessible à une audience mondiale.

Enfin, pour les amateurs de football, Opera a récemment lancé une série de nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour l’EURO 2024. Ces fonctionnalités incluent un carrousel de scores en direct avec des statistiques détaillées, des notifications de match, ainsi qu’un fil d’actualité dédié.