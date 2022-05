Le Pixel Feature Drop de juin ramènera l’icône du mode vibration dans la barre d’état

by

La récente mise à jour d’Android 12 QPR3 Beta 3, qui est la dernière version bêta du Pixel Feature Drop du mois de juin et qui doit arriver le 6 juin, a renvoyé une icône dans la barre d’état en haut des écrans des smartphones Pixel compatibles. Il s’agit de l’icône du mode vibration.

Comme l’a écrit un membre de Reddit dont le pseudonyme est schrombear, « 12QPR3 Beta 3 a ramené l’icône de vibration dans la barre d’état + un bouton onf/off pour celle-ci ! Mais étrangement, l’icône ne s’affiche pas sur le lockscreen (espérons que ce soit juste un bug) ».

Non seulement l’icône apparaît dans la barre d’état, comme le montre une capture d’écran partagée par « schrombear », mais dans le menu Sons et vibrations, il y a maintenant un bouton on/off pour un paramètre qui indique « Toujours afficher l’icône en mode vibration ».

Le fait d’appuyer sur le curseur de volume du Pixel ouvre un raccourci qui permet d’activer rapidement le mode vibration sur certains modèles Pixel. Avoir l’icône de vibration dans la barre d’état semble être une incitation suffisante pour que certains utilisateurs de Pixel rejoignent le programme Android 12 QPR3, comme l’utilisateur Reddit UserWithoutAName. Il écrit : « Wow, maintenant je vais mettre à jour la bêta ».

La raison pour laquelle les utilisateurs sont contrariés est que sans l’icône dans la barre d’état, il n’est pas clair si la vibration est activée ou désactivée sur le smartphone de l’utilisateur. Pourquoi est-ce si important ? Si vous assistez à une réunion très importante, vous voulez être sûr que votre smartphone ne se mettra pas à jouer votre sonnerie haute et forte dans une salle de réunion avec vos patrons.

Cela reste une version bêta

D’ailleurs, saviez-vous que sur la série Pixel 6, vous pouvez rapidement activer la vibration ? Il suffit de toucher le bouton de volume sur le côté droit de votre smartphone, ce qui fait apparaître le curseur de volume et une icône de cloche. Appuyez sur l’icône de cloche et appuyez sur l’icône de vibration et voilà ! Vous avez activé le mode vibration. Mais l’icône ne s’affiche pas dans la barre d’état.

Si vous êtes convaincu que vous devez rejoindre le programme Android 12 QPR Beta, rappelez-vous que Google n’a pas encore donné suite à sa promesse de permettre aux bêta-testeurs de revenir aux mises à jour stables et publiques Beta sans avoir à effacer votre smartphone et à réinitialiser votre smartphone. Cela pourrait être disponible bientôt, mais pas maintenant.

Gardez également à l’esprit que les versions bêta d’Android ne sont pas stables et que si vous utilisez l’appareil au quotidien, vous ne voulez peut-être pas risquer de perdre la possibilité d’utiliser certaines fonctions ou de faire face à une batterie diminuée qui pourrait fortement réduire votre utilisation de l’appareil. Votre meilleure chance est d’attendre le 6 juin et d’installer le June Quarterly Pixel Feature Drop sur votre smartphone Pixel le jour même.