Google Pixel 9 & Google AI : Les innovations d’IA à ne pas manquer en août

Google propose déjà une gamme impressionnante de fonctionnalités d’IA optionnelles pour ses smartphones Pixel, notamment Entourer pour chercher, ainsi que divers outils de photographie, tels que « Magic Eraser » et « Magic Editor » dans Google Photos. Cependant, des captures d’écran obtenues par Android Authority suggèrent que Google se prépare à lancer encore plus de fonctionnalités d’IA pour les smartphones Pixel.

Regroupées sous le nom de « Google AI », ces nouvelles fonctionnalités devraient faire leurs débuts avec la série de smartphones Pixel 9 en août. Il est également possible que certaines de ces fonctionnalités soient ultérieurement disponibles sur les anciens appareils Pixel.

Selon Android Authority, Google AI rassemblera un ensemble de fonctionnalités d’IA nouvelles et existantes. Voici un aperçu des principales fonctionnalités, avec un astérisque indiquant les nouveautés :

Gemini — L’application de l’assistant IA de Google.

— L’application de l’assistant IA de Google. Entourer pour cherch er — Lancez une recherche Google en encerclant n’importe quel contenu sur votre écran.

er — Lancez une recherche Google en encerclant n’importe quel contenu sur votre écran. Ajoutez-moi * — Modifiez les photos de groupe en ajoutant des personnes.

* — Modifiez les photos de groupe en ajoutant des personnes. Captures d’écran * — Recherche d’informations dans les captures d’écran sauvegardées sur votre appareil.

* — Recherche d’informations dans les captures d’écran sauvegardées sur votre appareil. Studio* — Créez des images.

Kamila Wojciechowska d’Android Authority souligne que Gemini et Entourer pour chercher sont déjà disponibles, tandis que Ajoutez-moi semble être une version améliorée de la fonction Meilleure prise de Google. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de vous assurer que toutes les personnes que vous souhaitez inclure dans une photo sont bien présentes sur l’image finale.

Fonctionnalité studio et captures d’écran de Google AI

La fonctionnalité Studio semble être un outil permettant aux utilisateurs de générer des images qui pourront être utilisées comme autocollants ou d’autres façons. Bien que la description n’indique pas clairement si Studio créera des images basées sur des invites textuelles, des gribouillis ou autre chose, cela ressemble aux fonctionnalités récemment intégrées par Apple et Microsoft à leurs systèmes d’exploitation.

La nouvelle fonctionnalité Screenshots de Google est décrite comme une version centrée sur la vie privée de la controversée fonction Recall de Microsoft pour les Copilot+ PC. Les deux services sont des fonctionnalités optionnelles qui utilisent l’IA de l’appareil pour extraire des données d’un ensemble d’images capturant tout ce qui se trouve sur votre écran, puis les enregistrer dans une base de données interactive consultable. Cependant, la différence majeure est que Recall crée cette base de données automatiquement en effectuant des captures d’écran toutes les quelques secondes, à moins que vous ne lui demandiez de ne pas le faire.

Recherche et sécurité

La fonction de recherche par capture d’écran de Google n’indexe que les données provenant de captures d’écran réalisées manuellement. Par défaut, elle n’a donc pas accès à tout ce que vous faites sur votre appareil. Cela signifie que si vous voulez rendre quelque chose consultable, vous pouvez faire une capture d’écran et l’enregistrer.

Selon une description figurant dans une capture d’écran, « Si vous activez le traitement IA dans Pixel Screenshots, l’application utilisera l’IA pour résumer vos captures d’écran nouvelles et existantes et répondre à vos questions sur les informations qu’elles contiennent. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, les nouvelles captures d’écran enregistreront également des métadonnées telles que des liens web, des noms d’applications et la date à laquelle la capture d’écran a été réalisée, afin que vous puissiez rechercher ces détails ultérieurement ».

Vous pouvez désactiver le traitement IA des nouvelles captures d’écran à tout moment en allant dans les Paramètres de l’application Pixel screenshot.

Événement matériel de Google

Google a fortement insinué de nouvelles fonctionnalités IA pour le Pixel 9 dans un teaser pour son événement matériel surprise du 13 août. Jusqu’à présent, le Pixel 9 est censé être disponible en trois tailles avec une configuration de caméra repensée qui abandonne la barre pour une bosse oblongue.