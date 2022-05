Google I/O 2022 : le Pixel 6a débarque avec une puissante caméra et un prix imbattable

Comme prévu, Google a révélé le smartphone Pixel 6a lors de sa conférence I/O 2022 en même temps que le Pixel 7. La plupart des fuites liées à ce smartphone se sont avérées authentiques, et de manière impressionnante, il ne coûte que 459 euros. Cependant, les précommandes ouvrent le 27 juillet, alors préparez-vous à attendre un peu.

Le Pixel 6a est essentiellement juste une version atténuée du Pixel 6 standard. Il dispose d’un écran plus petit de 6,1 pouces au lieu d’un écran de 6,4 pouces. Il s’agit d’un écran OLED HDR d’une résolution full HD+ avec un ratio 20:9, un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et avec la fonctionnalité Always-on Display.

De plus, Google réutilise son ancienne caméra principale de 12 mégapixels avec un support OIS au lieu de la nouvelle caméra de 50 mégapixels. De plus, le Pixel 6a utilise également un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Il y a également une caméra frontale de 8 mégapixels. Le Pixel 6a prend également en charge les vidéos 4K, les vidéos au ralenti, les time-lapse 4K, le mode Portrait, Live HDR+, etc.

Mais un smartphone édulcoré n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Du point de vue des spécifications, le Pixel 6a va vous surprendre. Il utilise le même processeur Tensor que le Pixel 6, de sorte que les fonctionnalités d’IA comme Traduction en direct et Gomme magique fonctionnent dès la sortie de la boîte. Cela va de pair avec le coprocesseur de sécurité Titan M2 pour une sécurité et une confidentialité accrues. Le smartphone est équipé de 6 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de stockage UFS 3.1.

Ce processeur Tensor est la clé de l’excellente qualité de la caméra du Pixel. Bien que je n’ai pas eu l’occasion d’essayer le Pixel 6a, je suis sûr que son objectif de 12 mégapixels produit toujours des images étonnantes. Et juste du point de vue des performances, un processeur phare pour 450 dollars est une aubaine.

Et ce n’est pas tout — le Pixel 6a embarque également la prise en charge de la 5G mmWave et un design à dos en verre (au lieu du plastique). Ces caractéristiques sont rares dans les smartphones abordables, et elles ne sont pas ce que nous attendions d’un appareil de la série A de Pixel.

Un smartphone abordable

Il tire son jus d’une batterie d’une capacité de 4 410 mAh avec un support de la charge rapide et est annoncé comme pouvant durer jusqu’à 24 heures. Il sera l’un des premiers smartphones à fonctionner sous Android 13. Google promet au moins 3 mises à jour majeures d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. De plus, il prend en charge le Wi-Fi 6 et 6E, le Bluetooth 5.2, dispose de haut-parleurs stéréo, d’un port USB Type-C, la prise en charge de la double carte SIM, la résistance à l’eau et à la poussière IP67, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, etc.

À vos agendas ! Le Pixel 6a sera disponible en précommande du 21 au 27 juillet 2022 au prix de vente conseillé de 459 € chez les partenaires suivants : Boulanger, Bouygues, Fnac/Darty, Google Store, Orange, SFR. Trois couleurs sont également disponibles (Galet, Charbon ou Sauge).