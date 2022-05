Google I/O 2022 : Chrome va protéger vos cartes de crédit grâce à des numéros virtuels

Google indique que la prise en charge des cartes virtuelles sera déployée au cours des prochains mois, en commençant par Visa, American Express et CapitalOne. Mastercard sera pris en charge plus tard dans l’année.

Le principal avantage de cette fonctionnalité est que les informations de votre carte réelle sont protégées en cas de piratage du magasin où vous faites vos achats (ou du processeur de paiement). Le fonctionnement est analogue à celui de la fonction « tap-to-pay » de Google Pay et d’Apple Pay sur les smartphones, où un numéro de jeton est généré pour chaque transaction. Vous n’aurez pas non plus besoin de saisir le numéro CVV de votre carte à chaque fois que vous passez à la caisse. Les cartes virtuelles seront gérées à partir de pay.google.com .

Les pirates et les voleurs adorent les numéros de carte de crédit, c’est pourquoi de nombreux services ont vu le jour au fil des ans pour créer des alias de numéros de carte pour les achats en ligne qui protègent vos véritables informations. Google intègre désormais une fonction de numéro de carte de crédit virtuelle dans Chrome et Android .