Pixel 9 Pro Fold : Multitâche révolutionnaire avec écran partagé en mode portrait

Google s’apprête à révolutionner le multitâche sur ses appareils avec l’introduction d’un nouveau mode écran partagé sur le Pixel 9 Pro Fold, alias Pixel Fold 2.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de placer des applications côte à côte, même en mode portrait, une avancée significative par rapport à la majorité des smartphones Android actuels qui ne permettent que des divisions haut-bas en mode portrait, en raison de leurs écrans rectangulaires plus petits.

Le Pixel 9 Pro Fold se distinguera par un ratio d’aspect presque carré, rendant les divisions gauche-droite en mode portrait beaucoup plus pratiques. Introduite pour la première fois dans Android 14 QPR2 et perfectionnée dans les mises à jour ultérieures, cette fonctionnalité semble être spécifiquement conçue pour le Pixel 9 Pro Fold. Des références de code dans le Android Open Source Project (AOSP) mentionnent le « Pixel Fold 2 », renforçant cette hypothèse.

Pixel 9 Pro Fold, une résolution adaptée pour un multitâche optimal

La résolution de l’écran joue également un rôle crucial dans l’activation de cette fonctionnalité. Le Pixel 9 Pro Fold devrait avoir une résolution de 2 076 x 2 152 en mode portrait, rendant la division gauche-droite indispensable pour un multitâche optimal.

Ce mode écran partagé n’est pas la seule amélioration apportée par Google au multitâche sur Android. Android 15 a introduit la possibilité de sauvegarder des paires d’applications en écran partagé sur l’écran d’accueil. Par ailleurs, des travaux en cours sur le mode bureau d’Android promettent d’améliorer la gestion des fenêtres d’applications en mode libre, particulièrement bénéfique pour les appareils à grand écran tels que les pliables et les tablettes.

Bien que le multitâche en écran partagé ne soit pas une nouveauté sur Android — cette fonctionnalité ayant été introduite pour la première fois avec Android 7.0 Nougat en 2016 — son implémentation sur le Pixel 9 Pro Fold, avec son ratio d’aspect unique et sa résolution adaptée, représente une avancée majeure. Elle rend le multitâche plus intuitif et efficace sur les appareils mobiles.

Une attente fébrile avant le lancement

Alors que la date de lancement du Pixel 9 Pro Fold, prévue pour le 13 août, approche à grands pas, il reste à voir si Google réserve d’autres surprises aux amateurs de multitâche. Bien que l’accent soit mis sur le Pixel 9 Pro Fold, les bénéfices de ces mises à jour s’étendront également à d’autres appareils pliables.

À mesure que le marché des appareils pliables continue de croître, des fonctionnalités telles que le multitâche en écran partagé gauche-droite en mode portrait deviendront de plus en plus importantes pour maximiser le potentiel de ces dispositifs.