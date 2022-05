Google I/O 2022 : Google annonce enfin la Pixel Watch

La Pixel Watch, un produit faisant l’objet de rumeurs depuis un certain temps, a fait sa première apparition officielle. La nouvelle smartwatch de la marque Google n’est qu’une des annonces faites lors de la Google I/O 2022, la conférence annuelle des développeurs organisée par la société, et elle fait suite à une série de fuites liées à la montre qui ont précédé le salon.

La Pixel Watch est la première smartwatch de Google, et elle fonctionne avec la toute dernière version de Wear OS. On nous promet un nouveau design pour l’interface utilisateur, des notifications interactives et toutes les applications dont vous avez besoin par le Google Play Store. En outre, elle prend en charge Google Wallet pour les paiements sans contact, Google Maps pour les itinéraires et Google Assistant, et la Pixel Watch disposera également d’une application pour contrôler vos produits Google de la maison connectée.

Du côté de la santé et du fitness, Google a apporté l’expertise de Fitbit, un mouvement attendu depuis longtemps depuis que la société a acquis Fitbit en 2019. Cela signifie qu’elle suit votre activité, mesure votre fréquence cardiaque, surveille vos habitudes de sommeil et inclut des données sur les minutes de zone active pendant vos séances d’entraînement.

En ce qui concerne la confidentialité des données, Osterloh a déclaré que les données de Fitbit et de Google resteront privées et séparées en raison des promesses faites aux régulateurs lors de l’acquisition de Fitbit, ce qui signifie que toutes les données de santé collectées sur la Pixel Watch resteront du ressort de Fitbit, séparément de Google.

Osterloh a également ajouté que si l’équipe de Fitbit était profondément impliquée dans la Pixel Watch, Fitbit a toujours des projets pour sa propre montre Wear OS et continuera à fabriquer ses propres produits.

Un design minimaliste et élégant

Étant donné que la Pixel Watch est le secret le plus mal gardé des wearables de 2022, il n’y avait rien de trop surprenant en termes de conception. Le design de la smartwatch est lisse, minimaliste et élégant. Le boîtier circulaire comporte un verre bombé sur le dessus et une unique couronne sur le côté, assortis à des bracelets en silicone de différents coloris. Elle rappelle définitivement l’Apple Watch équipée d’un bracelet sport, mais avec un boîtier rond et non carré.

Deux versions seront disponibles, un modèle Wi-Fi standard et un second avec une connexion 4G LTE, afin de pouvoir prendre des appels et envoyer des SMS sans votre smartphone.

La Pixel Watch a été révélée à la Google I/O et sera disponible à l’automne en même temps que le Pixel 7 officiellement teasé. Malheureusement, Google n’a fourni aucune information sur son prix. Néanmoins, Google indique qu’il s’agira d’un « produit haut de gamme ». Un autre potentiel hic est que la Pixel Watch nécessitera un smartphone fonctionnant sous Android 8.0 ou plus, et vous aurez besoin d’un compte Google. Ainsi, comme la Samsung Galaxy Watch 4, la Pixel Watch ne sera pas compatible avec les iPhone comme l’étaient les précédentes montres Wear OS.