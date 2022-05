Google I/O 2022 : les futures lunettes AR de Google promettent de briser les barrières linguistiques

Parmi de nombreux autres nouveaux produits tels que le Pixel 6a, les Pixel Buds Pro et la Pixel Watch, ainsi que les prototypes tels que le Pixel 7 et la Pixel Tablet, Google a également présenté hier lors de la Google I/O 2022 un rapide teaser de nouvelles lunettes de réalité augmentée (RA).

Ces lunettes RA semblent être un prototype extrêmement précoce avec une date de sortie inconnue, mais le principal objectif du teaser d’aujourd’hui semblait être avant tout de nous enthousiasmer pour la RA, et il pourrait bien réussir.

Beaucoup d’entre vous se souviennent de la précédente tentative de Google de créer des lunettes de réalité augmentée — les Google Glass. En 2013, la technologie n’était pas tout à fait au point, les cas d’utilisation n’existaient pas et le prix de 1 500 dollars a rapidement découragé de nombreux amateurs de technologie. Mais en 2022, 1 500 dollars ne semblent pas si impensables pour une paire de lunettes RA de pointe et de nouvelle génération.

Hier, Sundar Pichai, le PDG de Google, a tenté de changer cette perception avec le premier teaser de ce qui pourrait potentiellement devenir le successeur des Google Glass.

Un seul cas d’utilisation a été suggéré aujourd’hui : les lunettes de réalité augmentée utiliseraient l’expertise accumulée par Google en matière de traduction et de transcription en direct pour permettre une expérience interlinguistique plus fluide, où des personnes parlant des langues différentes pourraient tenir une conversation d’une manière beaucoup plus naturelle qu’en utilisant, par exemple, une application de traduction sur le téléphone.

L’avenir de la réalité augmentée ?

Vous pouvez voir comment cela est censé fonctionner dans la vidéo de démonstration. Il est facile de s’enthousiasmer pour des lunettes à l’apparence aussi naturelle et dotées de super-pouvoirs de ce calibre. Ajoutez une caméra et vous comprendrez qu’il sera facile pour ces lunettes de vous montrer des superpositions traduites automatiquement au-dessus de tout ce que vous regardez dans une langue qui ne vous est pas familière.

Bien sûr, vous pouvez déjà faire cela sur votre smartphone, mais le pari de Google est que si avoir quelque chose d’aussi puissant sur le smartphone est génial, ce sera 10 fois plus génial quand vous pourrez le voir dans le monde réel. C’est une perspective positive, sans aucun doute.

Enfin un projet qui a du sens

Google n’a pas dit quand il envisageait de commercialiser un ensemble de lunettes connectées comme celles-ci ni même s’il avait de tels projets. Selon Pichai, les lunettes que vous voyez ici sont « l’un des prototypes » que Google a testés. Cela implique certainement que toute sortie est encore lointaine.

Néanmoins, en tant que moyen d’effacer le mauvais goût persistant de l’époque des Glass, ce nouveau concept semble déjà beaucoup plus pratique. Plutôt que de commencer avec un matériel cool et d’essayer ensuite de trouver quoi en faire, comme cela a contribué à miner le projet des Google Glass, ces lunettes connectées de traduction ont un objectif clair en tête, et un objectif qui se rapproche de la science-fiction. Cela facilite grandement leur présentation, si et quand Google décide de les mettre en vente.