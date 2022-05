Google I/O 2022 : Android 13 officiellement présenté

by

by

Google vient de présenter officiellement Android 13 Tiramisu sur la scène de la Google I/O 2022. La dernière version du système d’exploitation mobile le plus populaire est disponible en version bêta depuis des mois, mais elle n’a pas eu son heure de gloire sous les projecteurs.

Android 13 s’annonce comme une mise à jour évolutive incrémentale qui vise à faire progresser la conception Material You introduite l’année dernière, ainsi qu’à aplanir certains points avec le nouveau design. Cependant, l’amélioration de la synergie de l’écosystème devient également une partie intégrante d’Android, et Google semble miser fortement sur ses fonctionnalités de base, comme la recherche, la traduction, Maps, etc.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités d’Android 13 qui ont été mises en lumière à Mountain View.

Icônes thématiques : Android 13 offre la fonctionnalité d’icônes thématiques, qui extrait la couleur dominante de votre fond d’écran, et peint toutes les icônes de l’écran d’accueil en conséquence. Jusqu’à présent, la fonction fonctionne dans la version bêta d’Android 13, mais elle ne permet de thématiser que les icônes Google standard, et uniquement sur l’écran d’accueil, pas sur le tiroir d’applications Thèmes de couleurs — Il y aura quatre nouveaux thèmes de couleurs par défaut qui seront disponibles quel que soit le fond d’écran que vous choisissez. Pour rappel, Android 12 avait introduit une fonction de thématisation automatique qui extrayait les couleurs dominantes de votre fond d’écran et vous permettait de peindre votre interface dans ces couleurs Nouveau widget de contrôle des médias — Un widget de contrôle des médias remanié et plus coloré est disponible sur Android 13. Il met en avant la pochette de l’album, avec une touche de couleur en plus Une langue différente par application —Les multilingues seront heureux d’apprendre qu’Android leur permettra enfin de sélectionner des langues distinctes pour les applications, différentes de la langue par défaut de l’appareil Amélioration de la confidentialité — Android 13 apporte de nombreuses améliorations en matière de confidentialité. Par exemple, votre presse-papiers sera automatiquement supprimé après un laps de temps prédéfini afin d’empêcher les applications de voir l’historique de votre presse-papiers. Un nouveau menu unifié Confidentialité et sécurité dans les Paramètres sera introduit dans Android 13, combinant tous les contrôles pour votre tranquillité d’esprit. Outre l’évaluation de votre sécurité actuelle, cette nouvelle page mettra des outils utiles à votre portée et vous permettra de prendre rapidement des mesures en cas de besoin. De plus, les applications ne vous demanderont plus certaines autorisations, comme le scan Wi-Fi, mais elles vous demanderont la permission de vous montrer des notifications, ce qui était attendu depuis longtemps Amélioration de l’expérience sur tablette — Android 13 sera une mise à jour fondamentale pour les tablettes Android, car elle comporte des fonctionnalités exclusives majeures pour les tablettes. Une barre des tâches actualisée facilitera le multitâche en mode écran partagé. Android 13 sur les tablettes offrira par défaut la fonction de rejet de la paume de la main, ce qui vous permettra de poser facilement votre paume sur l’écran de la tablette pendant que vous utilisez un stylet pour dessiner ou écrire sans craindre une mauvaise identification.

Un lancement fin août/début septembre

Bien sûr, ce ne sont pas les seules nouveautés qui agrémenteront Android 13 lorsqu’il arrivera sur un Pixel près de chez vous. Quand cela arrivera-t-il ? Google semble se préparer à un lancement fin août/début septembre d’Android 13, qui sera disponible sur les appareils Pixel 4 et plus récents. D’ici la fin de l’année, Android 13 devrait être disponible sur les meilleurs flagships Android de Samsung, OnePlus, Motorola, et ainsi de suite.

Pour rappel, Android 13 est actuellement disponible en tant que bêta publique que toute personne ayant un Pixel assez récent peut essayer, mais aussi un OnePlus 10 Pro, un Oppo Find X5 Pro, et un Realme GT 2 Pro. Les Pixels seront les premiers à recevoir la nouvelle mise à jour d’Android, mais elle finira par arriver sur la plupart des flagships Android actuels — pensez aux Galaxies, OnePluses, et tous les autres.