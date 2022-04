Meta pourrait lancer ces lunettes en réalité augmentée en 2024

Cependant, le Project Nazare ne sera pas une paire de lunettes AR autonome . Elles seront apparemment associées sans fil à une unité de calcul de la taille d’un smartphone. D’un poids d’environ 100 grammes, les lunettes AR de Meta sont censées permettre aux utilisateurs de voir et d’interagir avec une vue holographique d’autres personnes. Lors de la présentation de Facebook Connect l’année dernière, Zuckerberg a également fait une démonstration approximative de ce à quoi pourrait ressembler l’interaction entre une personne réelle et un avatar holographique dans le Métaverse par ses lunettes AR.

Les lunettes AR sont censées avoir une apparence assez normale , avec des cadres noirs, et seront équipées d’une caméra , un rappel du concept de lunettes AR Project Aria que Facebook a annoncé en 2020. Elles offriraient d’impressionnantes technologies telles que des guides d’ondes haut de gamme, un système audio stéréo intégré à la monture, des projecteurs Micro LED pour une plus grande fidélité visuelle, ainsi qu’une fonction d’oculométrie. L’entreprise travaille même avec des partenaires semi-conducteurs en Chine pour développer des puces personnalisées.

Selon un rapport de The Verge , les lunettes connectées AR haut de gamme de Meta, dont le nom de code est Project Nazare, feront leurs débuts au cours des deux prochaines années. Et il semble que la société ne laisse rien au hasard pour tenter d’offrir la meilleure expérience possible.