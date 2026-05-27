Samsung n’aura peut-être pas longtemps l’exclusivité de l’écran anti-regards. Selon le leaker Yogesh Brar, Xiaomi travaillerait sur une technologie similaire au Privacy Display de Samsung, attendue avec HyperOS 4 plus tard cette année.

L’idée est simple : empêcher les regards latéraux de lire l’écran, notamment dans les transports, les lieux publics ou lors de l’ouverture d’applications sensibles.

Sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung s’appuie sur Flex Magic Pixel, une technologie OLED capable de contrôler la diffusion de la lumière selon l’angle de vision. L’écran reste lisible de face, mais devient beaucoup plus difficile à lire sur les côtés.

C’est là que Samsung conserve un avantage : sa solution est intégrée au niveau de la dalle, avec une gestion plus fine que celle d’un simple filtre logiciel.

Xiaomi pourrait miser sur une approche logicielle

La piste Xiaomi semble différente. Si la fonction arrive bien avec HyperOS 4, elle pourrait reposer davantage sur le logiciel que sur un écran conçu spécifiquement pour cet usage.

Ce choix aurait un intérêt stratégique évident : rendre la fonction disponible sur davantage de modèles, potentiellement à des prix plus accessibles. Mais il aurait aussi ses limites. Un mode logiciel peut assombrir, flouter ou modifier l’affichage, sans réellement réduire l’angle de vision avec la même précision qu’une dalle dédiée.

Une nouvelle bataille du smartphone premium

Cette fuite reste à prendre avec prudence : Xiaomi n’a rien confirmé officiellement. Mais, elle montre une tendance claire. Après la photo, l’IA et la recharge rapide, la confidentialité visuelle pourrait devenir un nouveau terrain de différenciation.

Samsung a ouvert la voie avec une solution très intégrée. Xiaomi pourrait chercher à démocratiser l’idée. Et comme souvent dans la tech mobile, l’innovation la plus intéressante ne sera pas seulement celle qui fonctionne le mieux, mais celle qui parvient à toucher le plus grand nombre.