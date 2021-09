Les nouvelles lunettes Ray-Ban Stories de Facebook sont désormais officielles

Les lunettes connectées ont une histoire quelque peu mouvementée. Les Google Glass ont été largement un flop, en dehors du marché des entreprises. Les Spectacles de Snapchat ont suscité beaucoup d’intérêt au début, mais l’engouement est retombé ces dernières années (et elles ont l’air bizarres). Mais Facebook et Ray-Ban espèrent que les choses seront différentes.

Les nouvelles Ray-Ban Stories ont été annoncées. Ces lunettes connectées résultent de la dernière collaboration entre Facebook et EssilorLuxottica, qui permettra aux utilisateurs de capturer des photos, des vidéos, de prendre des appels téléphoniques, et plus encore.

« Aujourd’hui, nous sommes ravis de lancer Ray-Ban Stories : des lunettes connectées qui vous offrent une nouvelle façon de capturer des photos et des vidéos, de partager vos aventures et d’écouter de la musique ou de prendre des appels téléphoniques — afin que vous puissiez rester présent avec vos amis, votre famille et le monde qui vous entoure », déclare la société dans son article.

Les Ray-Ban Stories ont été conçues en partenariat avec Facebook et EssilorLuxottica. Elles seront disponibles dans 20 combinaisons de styles différents. Vous pourrez les obtenir en ligne et dans certaines boutiques aux États-Unis et sur d’autres marchés, notamment en Australie, en Italie et au Royaume-Uni — malheureusement, rien pour le marché français à ce jour.

Elles sont équipées de deux caméras intégrées de 5 mégapixels qui vous permettront de partager votre point de vue sur la vie, d’une certaine manière du moins, puisque d’autres personnes pourront voir le monde « à travers vos yeux ». Ces caméras permettront aux Ray-Ban Stories de prendre des photos et de capturer des vidéos jusqu’à 30 secondes en utilisant le bouton de capture ou avec l’aide des commandes vocales de Facebook Assistant pour une action mains libres. Et ne vous inquiétez pas d’être pris au dépourvu, car elles sont livrées avec une LED qui s’allumera chaque fois que vous prenez une photo ou une vidéo.

Des haut-parleurs intégrés

En ce qui concerne l’audio, les Ray-Ban Stories sont dotées de haut-parleurs ouverts et d’une matrice audio à trois microphones qui assurent une transmission plus riche de la voix et du son pour les appels et les vidéos. Mais comme ils sont près de vos oreilles au lieu de les recouvrir comme des écouteurs normaux, une personne se trouvant à proximité pourrait entendre ce que vous écoutez.

Les Ray-Ban Stories fonctionneront avec la nouvelle application Facebook View pour vous aider à partager vos histoires et vos souvenirs avec vos amis et vos followers sur les réseaux sociaux. L’application Facebook View sur votre appareil iOS et Android vous permettra d’importer, de modifier et de partager du contenu sur vos applications de réseaux sociaux préférées, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapcat, etc.

L’autonomie de la batterie est décente, avec environ 3 heures d’utilisation continue en écoutant de la musique, ou jusqu’à 6 heures d’autonomie en utilisant les lunettes par intermittence pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Il faut environ une heure pour recharger complètement les lunettes, et elles sont livrées avec un étui de recharge qui vous permet de les recharger plusieurs fois en déplacement sans avoir à vous brancher sur une prise murale.

Et la vie privée ?

Passons maintenant au reste : Facebook a un site Web entier consacré à expliquer comment les Ray-Ban Stories ont été conçues dans le respect de la vie privée. Vous savez, parce que ce n’est pas comme si l’entreprise avait les meilleurs antécédents en matière de confidentialité, Facebook veut que vous sachiez qu’ils sont vraiment, vraiment sérieux cette fois.

Comme mentionné précédemment, les Ray-Ban Stories sont disponibles en 20 variantes, dans les styles classiques de Ray-Ban — Wayfarer, Wayfarer Large, Round et Meteor — et cinq couleurs avec une gamme de verres, notamment transparents, solaires, polarisants et de prescription, afin que vous puissiez choisir le style qui vous convient.

Si vous souhaitez vous en procurer une paire, préparez-vous à débourser 299 dollars. Il y a plusieurs modèles à choisir, ce qui signifie que vous trouverez très probablement quelque chose qui correspond à votre style. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles Ray-Ban Stories, vous pouvez suivre ce lien. Évidemment, leur succès dépendra de la volonté des gens de porter une paire de lunettes Facebook sur leur… visage.