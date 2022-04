Windows 11 va se doter de widgets tiers et rivaliser avec iOS et Android

La prise en charge des widgets est l’un des principaux points forts de Windows 11, car Microsoft a introduit cette expérience plus ou moins comme une version évoluée de la fonction « Nouvelles et intérêts ». Toutefois, la société souhaite toutefois améliorer encore l’expérience avec les widgets.

En effet, Microsoft s’apprête à apporter une grande amélioration à l’une des expériences phares de Windows 11, qui pourrait se rapprocher de ce qui est déjà disponible sur iOS et Android.

Partagée sur Twitter par FireCube, une source fiable, une supposée capture d’écran du code de Windows 11 indique que les utilisateurs pourront bientôt télécharger des widgets tiers et des mises à jour pour ces widgets depuis le Microsoft Store. Ce serait un grand changement, car tous les widgets actuels de Windows 11 sont ceux qui ne sont disponibles que chez Microsoft, comme les sports, la météo ou le trafic.

Widget manifest update shows more evidence of being able to download third party widgets and updates from the Microsoft Store.#Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/RgBYCq7sgZ —FireCube (@FireCubeStudios) April 13, 2022

La rumeur veut qu’un tel ajout soit en cours depuis un certain temps, mais ce tweet montre l’une des premières fois que le code de Windows 11 indique que cela sera bientôt disponible. La fuite mentionne « la mise à jour du manifeste des widgets montre plus de preuves de la possibilité de télécharger des widgets tiers et des mises à jour ». Microsoft doit également encore confirmer ou annoncer la fonctionnalité, mais Windows Central avait rapporté que les développeurs ont déjà été briefés sur la façon dont les widgets tiers pourraient fonctionner.

Si cela s’avère être vrai, alors les widgets sur Windows 11 pourraient ressembler beaucoup à ce que vous pouvez déjà obtenir sur iOS et Android. Autrement dit, si vous avez installé sur votre PC une application tierce d’un développeur qui choisit de mettre un widget à disposition, il pourrait y avoir une nouvelle option pour l’ajouter lorsque vous accédez à l’expérience des widgets de Windows 11 avec la touche Windows + W.

Les widgets dans Windows 11

Sur les systèmes d’exploitation mobiles iOS et Android, certaines applications installées peuvent vous offrir un widget sur l’écran d’accueil, ce qui vous permet de jeter un coup d’œil à l’application sans avoir à l’ouvrir en permanence.

La conférence annuelle des développeurs Build de Microsoft aura lieu du 24 au 26 mai, il est donc possible que cette amélioration des widgets soit annoncée à cette occasion. Pourtant, la rumeur veut également que les widgets de Windows 11 soient annoncés comme une expérience plein écran, où les widgets occupent tout l’écran, plutôt qu’un seul coin. Des captures d’écran ont récemment été repérées au cours d’une séance de discussion lors de l’événement Windows Powers the Future of Hybrid Work de Microsoft.