Les fuites du Vivo X Fold annoncent le prochain flagship pliable

Samsung est sans doute considéré comme le roi des smartphones pliables à ce stade, même si Huawei et Xiaomi se lancent également sur ce marché. Entre les trois, Samsung a jusqu’à présent été le plus constant dans le lancement de smartphones pliables, démontrant son engagement envers cette nouvelle gamme d’appareils mobiles. Cependant, la société pourrait commencer à avoir une concurrence importante, dans un jeu qu’elle n’est peut-être pas prête à jouer.

Il n’y a aucun doute que les appareils pliables de la société sont assez coûteux, même le Galaxy Z Flip 3, plus petit et moins cher, avec son prix de départ de 1 059 euros, de sorte que tout modèle concurrent qui peut offrir aux consommateurs une expérience plus accessible va sans aucun doute déstabiliser Samsung. C’est peut-être de cette manière que le smartphone pliable de OPPO, le Find N, a abordé le marché, mais il semble que l’attendu Vivo X Fold, qui a récemment fait l’objet de quelques fuites, vise plutôt un angle différent.

Depuis quelques années, les smartphones pliables de Samsung, en particulier la gamme Galaxy Z Fold, ont été la norme par rapport à laquelle les autres smartphones pliables ont été mesurés, mais le modèle est loin d’être parfait malgré sa troisième génération. Le facteur de forme du Galaxy Z Fold 3 ne convient pas à de nombreux utilisateurs mobiles, et le pli au milieu où l’écran se plie dérange encore certains propriétaires.

Le OPPO Find N, qui reprend certaines idées de Huawei, a répondu à certaines de ces préoccupations sous la forme d’un pli presque invisible, d’un pli très plat et de ce que certains considèrent comme un meilleur design en mode paysage.

Pas de pli à l’écran, un parfait bloc caméra

Le Vivo X Fold, qui pourrait faire ses débuts officiels d’un moment à l’autre, pourrait partager certaines des caractéristiques du OPPO Find N, ce qui n’est pas si surprenant étant donné les liens familiaux entre les deux sociétés. La charnière sera probablement l’argument de vente ici, ce qui, en théorie, devrait éloigner le décri pli au milieu de l’écran.

L’appareil, du moins d’après les images qui viennent d’être divulguées, dispose également d’un capteur photo assez important puisqu’il n’hésite pas à placer un capteur principal de 50 mégapixels à l’arrière, qui serait rejoint par un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels, un capteur photo « portrait » de 12 mégapixels et un zoom périscopique de 5 mégapixels.

vivo X Fold hands-on images leaked. pic.twitter.com/20F5nWGvAI — Mukul Sharma (@stufflistings) April 9, 2022

Le Vivo X Fold serait même apparu dans plusieurs photos de prise en main publiées par @stufflisting, et, il semble que le smartphone pliable pourrait avoir plus en commun avec le Galaxy Z Fold 3. En effet, Vivo va apparemment rendre son smartphone plus grand, le mettant plus en phase avec la version de Samsung. Heureusement, il ne semble pas que l’entreprise ait choisi d’utiliser une caméra sous l’écran comme le Galaxy Z Fold 3, en arborant un traditionnel écran poinçonné.

vivo X Fold with dual 3D ultrasonic fingerprint scanners 👏 via https://t.co/SKRL4QV4cT pic.twitter.com/h2ylH6ov7d — Ben Geskin (@BenGeskin) April 7, 2022

L’annonce dans la journée

Vivo pourrait également suivre les traces de Samsung en matière de prix, avec un prix de départ fixé à 11 999 RMB, soit environ 1 730 euros. Bien sûr, à ce prix, les consommateurs peuvent s’attendre à des spécifications haut de gamme. Le Vivo X Fold devrait être annoncé ce lundi 11 avril aux côtés du Vivo X Note, qui devrait être doté d’un stylet de style Samsung, et de la tablette Vivo Pad.