vivo continue de muscler son image de spécialiste photo. Selon une fuite attribuée au leaker Smart Pikachu, le futur vivo X500 Pro Max serait en test avec un capteur principal 50 mégapixels LOFIC et un téléobjectif périscopique 200 mégapixels, deux choix qui confirment une stratégie très offensive sur l’imagerie mobile.

La série vivo X500 pourrait se décliner autour de deux grands formats : un modèle compact d’environ 6,4 pouces et une version plus imposante proche de 6,9 pouces.

Un troisième format intermédiaire de 6,59 pouces serait aussi à l’étude, signe que Vivo cherche encore le bon équilibre entre confort, puissance et segmentation premium.

Le LOFIC, l’arme photo contre les hautes lumières

Le point le plus intéressant concerne le capteur principal. La technologie LOFIC vise à mieux gérer les scènes très lumineuses en évitant la surexposition, avec une plage dynamique plus large. En clair : moins de ciels brûlés, plus de détails dans les contrastes, et une image plus maîtrisée dans les conditions difficiles.

Le téléobjectif périscopique 200 mégapixels renforcerait cette orientation très photo, tandis qu’un capteur multispectral serait envisagé pour améliorer la colorimétrie et la balance des blancs. vivo ne cherche plus seulement à grossir les chiffres : la marque veut contrôler la lumière avec davantage de précision.

MediaTek au cœur de la bataille premium

La série vivo X500 serait aussi l’une des premières à exploiter les futures puces Dimensity 9600 et Dimensity 9600 Pro, encore non officialisées par MediaTek. Les modèles Pro pourraient profiter d’une architecture plus ambitieuse, pensée pour la puissance, l’efficacité et le traitement d’image avancé.

Avec cette génération, vivo semble vouloir attaquer frontalement les Galaxy Ultra, Xiaomi Ultra et OPPO Find X.

Le vivo X500 Pro Max ne serait pas seulement un grand smartphone : il pourrait devenir une vitrine technologique pour la photographie computationnelle chinoise.