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Safari dans iOS 27 : Apple préparerait une organisation automatique des onglets

Safari dans iOS 27 : Apple préparerait une organisation automatique des onglets

Safari pourrait enfin venir au secours des utilisateurs qui accumulent des dizaines d’onglets ouverts. Selon Mark Gurman, Apple testerait une fonction capable de regrouper automatiquement les onglets par thèmes dans Safari sur iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27.

Une évolution naturelle des Tab Groups

Safari propose déjà des groupes d’onglets, mais leur gestion reste manuelle. Avec cette nouveauté, Apple irait plus loin : une option “Organize Tabs” analyserait les pages ouvertes pour créer automatiquement des catégories selon les sujets consultés.

Voyage, travail, recettes, shopping, recherche personnelle : Safari pourrait ranger les onglets sans obliger l’utilisateur à les trier un par un.

De l’IA discrète, façon Apple

Apple ne présenterait pas forcément cette fonction comme une nouveauté Apple Intelligence. Pourtant, l’idée repose clairement sur une forme d’analyse intelligente du contexte de navigation.

C’est typiquement le genre d’IA qu’Apple semble vouloir privilégier dans iOS 27 : moins spectaculaire qu’un chatbot, mais plus utile au quotidien. Une IA silencieuse, intégrée, qui réduit la friction sans demander à l’utilisateur de changer ses habitudes.

Safari se recentre sur le confort d’usage

Cette fonction irait dans le sens attendu pour iOS 27 : davantage de finition, de stabilité et de petites améliorations pratiques plutôt qu’un grand redesign.

Et c’est peut-être la bonne approche. Organiser automatiquement les onglets ne fera pas une keynote spectaculaire, mais pour des millions d’utilisateurs, cela pourrait rendre Safari beaucoup plus agréable au quotidien.