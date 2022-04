Le Vivo X Fold pourrait être le smartphone pliable le plus alléchant du marché

Le Vivo X Fold a fuité au cours des dernières semaines, et à moins d’une semaine de son lancement officiel, nous avons déjà une bonne idée de ce que nous nous attendons à voir. En ce début de semaine, le nouveau smartphone pliable a fuité, révélant quelques spécifications clés, et laissant penser qu’il pourrait rivaliser avec le smartphone pliable le plus populaire actuellement sur le marché mondial, le Samsung Galaxy Z Fold 3.

De nouveaux documents marketing ont révélé certaines des spécifications clés du prochain smartphone pliable Vivo X Fold, nous donnant un aperçu plus précis de ce à quoi nous devons nous attendre.

Le Vivo X Fold aurait un écran interne pliable 2K de 8 pouces à 120 Hz, et il utilisera la technologie LTPO 3.0 pour prendre en charge le taux de rafraîchissement adaptatif. L’écran externe est un panneau de 6,53 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil sera équipé du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1, et il disposera d’une mémoire LPDDR5 et d’un stockage UFS 3.1, ce qui est assez standard pour la dernière génération de smartphones.

Le téléphone aurait également une batterie d’une capacité de 4 600 mAh, ce qui est légèrement plus grand que les 4 400 mAh du Galaxy Fold 3, mais il va offrir un support à la charge filaire de 66 W et la charge sans fil de 50 W, ce qui est au moins deux fois plus rapide que sur les appareils de Samsung. Le smartphone fonctionnera sous Android 12, et il aura une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS, tandis que le secondaire est un ultra-large de 48 mégapixels avec un champ de vision de 114 degrés. Le troisième capteur est une caméra de 12 mégapixels pour les portraits, et il sera capable d’un zoom optique 2x.

Enfin, il y aura une caméra périscope qui offrira un zoom 60x avec OIS.

Un smartphone pliable très résistant ?

En ce qui concerne la durabilité, le marketing affirme que le Vivo X Fold serait capable de résister à 300 000 plis. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont été testés pour 200 000 plis par Samsung, ce qui est suffisant pour la durée de vie de l’appareil, mais le nombre plus important nous donne l’espoir que le mécanisme de charnière est amélioré par rapport à la concurrence.

Toutes ces nouvelles étant écartées, cela nous amène à nous demander s’il a une réelle chance de s’attaquer au Galaxy Z Fold 3, déjà populaire et grand public. En regardant les spécifications, il a tout pour un oui solide, mais, il est essentiel de garder à l’esprit que Vivo n’a pas le rayonnement mondial de OPPO ou OnePlus. (Il est détenu par la société mère BBK, qui possède également OPPO, OnePlus, Vivo, Realme et iQOO).

Les entreprises chinoises veulent une part de marché

Vivo opère principalement en Chine et dans d’autres régions asiatiques. Bien qu’elle ait des produits disponibles en Europe, ils sont difficiles à obtenir, car elle n’est pas très présente dans les pays occidentaux. Si le Vivo X Fold était vendu à l’échelle mondiale dans beaucoup plus de régions, il aurait une réelle chance de prendre des parts de marché à des entreprises comme Samsung, mais la série Galaxy Z dominera probablement le marché.

OPPO Find N Honor Magiv V Huawei P50 Pocket

Les entreprises chinoises misent gros sur les smartphones pliables : OPPO a dévoilé son Find N il n’y a pas longtemps, Xiaomi serait en train de développer son appareil pliable Mi MIX Fold de seconde génération, et même Honor a rejoint la course avec le Magic V. Huawei a également annoncé le P50 Pocket en janvier, qui se mesure au Galaxy Z Flip 3, bien qu’il soit peu probable qu’il rencontre un énorme succès car il ne dispose pas du Play Store et des services de Google.