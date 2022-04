WhatsApp limitera votre capacité à sauvegarder les médias dans les discussions éphémères

Messages éphémères : une fonction qui pourrait protéger votre vie privée à la manière de 007… oui, mais elle présentait quelques problèmes sur WhatsApp, notamment la possibilité d’enregistrer sur votre smartphone un fichier multimédia réglé pour disparaître.

WhatsApp a mis en place la possibilité d’envoyer des médias qui disparaissent et des messages éphémères afin de préserver la vie privée des utilisateurs et de s’amuser un peu. Cependant, la partie vie privée n’est pas entièrement gérée, car, bien que les médias d’une discussion soient censés disparaître après un certain temps, vous pouvez toujours les sauvegarder sur votre smartphone. Ce ne sera plus le cas, car WhatsApp teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour remédier à ce problème.

Un rapport récent de WABetaInfo révèle que WhatsApp teste des modifications de la visibilité des médias sur Android et iOS, qui ne permettront plus d’enregistrer automatiquement les médias dans les discussions éphémères sur un smartphone.

Selon une capture d’écran partagée, les options de visibilité des médias et d’enregistrement dans la pellicule de la caméra seront bientôt désactivées par défaut sur Android et iOS. Ceci afin de s’assurer que l’objectif de faire disparaître les médias et les messages est enfin atteint et que les utilisateurs peuvent avoir une expérience plus privée sur la plateforme.

Voici un aperçu.

On ne sait pas quand elle sera disponible

Ainsi, si la fonction de messages éphémères est activée, les médias qui sont de nature à disparaître ne seront pas enregistrés sur votre appareil. Cependant, il convient de noter que vous pourrez toujours enregistrer le média manuellement. Et si vous ne voulez pas le faire manuellement, vous pouvez désactiver les messages éphémères pour que la sauvegarde automatique soit activée.

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de test bêta pour Android et iOS, mais on ne sait pas quand elle sera disponible pour le grand public.

Elle vient s’ajouter au récent test de WhatsApp, qui restreint la possibilité de transférer un message déjà transféré à plus d’un groupe WhatsApp. Cette mesure a pour but de s’assurer que personne n’envoie de messages indésirables aux groupes de discussion.