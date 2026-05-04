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vivo X Fold 6 : le pliant qui pourrait miser sur MediaTek, 200 mégapixels et une batterie record

vivo X Fold 6 : le pliant qui pourrait miser sur MediaTek, 200 mégapixels et une batterie record

Vivo préparerait un vivo X Fold 6 plus ambitieux qu’attendu. Alors que beaucoup misaient sur une puce Snapdragon, une nouvelle fuite évoque finalement un Dimensity 9500, accompagné d’une batterie proche des 7 000 mAh et d’un triple module photo dominé par un capteur de 200 mégapixels.

Un grand pliable tourné vers l’endurance

Selon Digital Chat Station, le vivo X Fold 6 intégrerait un écran interne pliable de 8,01 pouces avec définition 2K et couche UTG, ainsi qu’un écran externe de 6,51 pouces.

Le smartphone conserverait donc le format grand livre, pensé pour le multitâche, la lecture et la productivité.

La vraie rupture viendrait de la batterie. Avec une capacité annoncée autour de 7 000 mAh, le vivo X Fold 6 pourrait devenir l’un des pliables les plus endurants du marché. La charge sans fil serait également au programme.

MediaTek plutôt que Snapdragon

Alors que le Honor Magic V6 et le OPPO Find N6 misent sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, vivo pourrait choisir le Dimensity 9500 pour son prochain pliant. Ce choix serait stratégique : MediaTek gagne du terrain sur le très haut de gamme, notamment grâce à ses performances et à son efficacité énergétique.

Pour vivo, l’enjeu est clair : proposer un pliant puissant, mais surtout plus stable en autonomie et en chauffe, deux points essentiels sur un grand format.

Un appareil photo digne d’un flagship classique

Le bloc photo serait particulièrement ambitieux : un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné de deux capteurs de 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle et le téléobjectif périscopique. Deux caméras selfie de 20 mégapixels seraient aussi prévues, une sur l’écran externe et une sur l’écran interne.

Si cette configuration se confirme, vivo chercherait à gommer l’un des compromis historiques des pliants : une partie photo souvent moins avancée que celle des smartphones premium classiques.

Un lancement attendu en juin en Chine

Le vivo X Fold 6 serait attendu autour de juin 2026 en Chine. La fuite évoque aussi un capteur d’empreintes latéral et une résistance à l’eau renforcée, possiblement proche des certifications IP58/IP59 de la génération précédente.

Avec ce modèle, vivo pourrait signer l’un des pliants les plus complets de l’année : moins spectaculaire par le design, mais potentiellement redoutable sur l’autonomie, la photo et l’usage quotidien.