Selon les rumeurs, Samsung travaillerait sur une Galaxy Watch 5 Pro

Il semble que Samsung cherche à ajouter une toute nouvelle smartwatch à sa gamme. Une nouvelle rumeur a commencé à circuler sur le Web, suggérant que Samsung travaille sur une troisième version de sa future série Galaxy Watch 5. Selon les sources de SamMobile, la société coréenne pourrait proposer un modèle « Pro » dans sa prochaine gamme de Galaxy Watch. Un autre modèle de la Galaxy Watch 5 est une grande nouvelle, car, jusqu’à présent, Samsung a toujours sorti seulement deux modèles de montres connectées dans la série Galaxy.

Il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur cette rumeur de Galaxy Watch 5 Pro autre que le numéro de modèle SM-R925 et qu’elle pourrait avoir une batterie de 572 mAh, une augmentation jusqu’à 60 % par rapport à sa prédécesseure. La capacité de la batterie apparaît sur un site de certification coréen, mais il n’y a pas de preuve solide que ce sera celle qui alimentera la Galaxy Watch 5 Pro.

Cependant, si les rumeurs concernant la batterie sont vraies, et que Samsung la met effectivement dans la version supposée Pro, cela fera de la Galaxy Watch 5 Pro l’appareil avec la plus grande batterie de la gamme à ce jour. Gardez à l’esprit que, selon les sources de SamMobile, il n’est pas certain à 100 % que Samsung va sortir la version Pro de sa série Galaxy Watch 5, donc ne vous faites pas d’illusions pour le moment.

Quoi qu’il en soit, la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Classic seront équipées d’une batterie plus grande que leurs prédécesseurs, la Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic. Comme je l’ai précédemment rapporté, la Galaxy Watch 5 serait probablement livrée avec une batterie d’une capacité de 276 mAh, et la Galaxy Watch 5 Classic aurait une batterie de 397 mAh.

Une batterie d’une telle taille ne manquerait pas d’augmenter considérablement le temps entre deux recharges nécessaires pour l’utilisateur. Si l’on considère que la version Pro serait également susceptible de recevoir quelques caractéristiques supplémentaires qui restent inconnues pour l’instant, cette capacité supplémentaire pourrait être mise à profit.

Une excellente nouvelle

Donc, si vous n’êtes pas satisfait de l’autonomie de votre Galaxy Watch 4, il y a une lueur d’espoir que Samsung ait pu résoudre le problème dans la série Galaxy Watch 5.

La 5e itération de la smartwatch n’a pas encore été dévoilée, mais des sources telles indiquent qu’elle sera lancée aux alentours d’août 2022. Que cela se vérifie ou non, les nouvelles concernant une éventuelle troisième version sont intéressantes.