Disney pourrait préparer une évolution majeure de Disney+. Selon Bloomberg, des discussions internes seraient en cours pour fusionner plusieurs applications du groupe — dont Disneyland Resort et Disney Cruise Line Navigator — au sein d’une seule plateforme unifiée.

En interne, le projet serait déjà surnommé « super app ». L’idée : faire de Disney+ bien plus qu’un service de streaming, en le transformant en point d’entrée principal vers l’ensemble de l’univers Disney.

Une stratégie portée par Josh D’Amaro

Depuis son arrivée à la tête de Disney, Josh D’Amaro semble vouloir simplifier la relation entre le groupe et ses fans. Lors du dernier appel de résultats trimestriels, le dirigeant a expliqué que Disney+ devait devenir « la relation principale entre Disney et ses fans », autrement dit l’endroit où tous les services du groupe convergent.

Cette vision irait bien au-delà du visionnage de films et séries. Disney+ pourrait progressivement intégrer des fonctionnalités liées aux parcs, aux croisières, aux réservations, aux expériences personnalisées et peut-être même aux produits dérivés.

Une super app, mais à la sauce Disney

Le concept rappelle forcément les ambitions d’Elon Musk avec X, souvent présenté comme une future « everything app » inspirée de WeChat en Chine.

Mais, Disney ne chercherait pas à tout faire. Son approche semble plus ciblée : regrouper ses propres services dans une application cohérente, plutôt que de créer une plateforme universelle mêlant paiement, messagerie et réseau social.

Sur le papier, l’idée paraît plus réaliste. Disney possède déjà un écosystème très fort, avec le streaming, les parcs, les croisières, les franchises, les boutiques et les expériences physiques.

Un pari stratégique, mais risqué

L’objectif est clair : transformer les abonnés Disney+ en visiteurs potentiels des parcs, clients des croisières ou acheteurs de produits dérivés. Mais, ce rapprochement pourrait aussi brouiller l’expérience. Tous les abonnés Disney+ ne fréquentent pas les parcs, et tous les visiteurs des parcs ne sont pas nécessairement intéressés par le streaming.

Si Disney surcharge son application de promotions pour Disneyland ou Disney Cruise Line, le service pourrait perdre en lisibilité.

Disney+ comme porte d’entrée de l’empire Disney

Cette possible super app raconte surtout une évolution plus large : Disney ne veut plus seulement vendre du contenu, mais orchestrer une relation continue avec ses fans.

Le streaming deviendrait alors le cœur numérique d’un empire hybride, capable de connecter la maison, les parcs, les voyages et les franchises.

Reste à savoir si Disney réussira à créer une expérience fluide — ou si Disney+ risque de devenir une vitrine trop chargée pour un univers déjà immense.