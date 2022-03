Les précommandes de l’iPhone SE 3 et de l’iPad Air 5 commencent aujourd’hui

En début de semaine, Apple a dévoilé une série de nouveaux appareils, dont un nouvel iPad Air aux spécifications impressionnantes et un autre modèle attendu de la série iPhone SE. Ajoutez à cela un nouveau Mac alimenté par de nouvelles versions améliorées du Apple Silicon, un écran pour l’accompagner, et même de nouvelles couleurs pour l’iPhone 13, et nous avons eu droit à un événement de révélation exceptionnel.

Alors que le nouveau Mac Studio et l’écran qui l’accompagne ont été mis en précommande en même temps qu’ils ont été annoncés, il a fallu attendre un peu pour que les commandes d’iPad Air et d’iPhone SE 3 soient ouvertes. Aujourd’hui est enfin le grand jour, mais avant de vous jeter sur le bouton et de réserver l’un de ces appareils, il y a quelques éléments que vous devez connaître — non seulement les prix et les spécifications, mais aussi la date à laquelle vous pouvez espérer recevoir votre nouvelle commande.

L’iPhone SE 3 est l’iPhone des personnes qui détestent les gros smartphones

Pour beaucoup, l’attraction principale de l’événement a sans doute été l’iPhone SE 3. Comme ses prédécesseurs, l’iPhone SE est un iPhone plus petit, plus traditionnel, qui offre une alternative aux iPhone modernes à écran complet, souvent dotés d’écrans larges et peu maniables. Si vous regrettez l’époque où les iPhone avaient des écrans de 4,8 pouces et des boutons d’accueil physiques, l’iPhone SE 3 est fait pour vous, car il est équipé des deux.

Il est également équipé d’une puce A15 Bionic, ce qui signifie qu’au moins du point de vue du traitement, il peut tenir tête à ses homologues plus grands. Cependant, le plus grand avantage est peut-être son prix — à l’heure où les flagships approchent et dépassent souvent les 1 000 euros, il est agréable de voir l’iPhone SE démarrer à 529 euros. Il s’agit du modèle de 64 Go, le prix augmentant évidemment si vous optez pour un espace de stockage plus important (579 euros pour 128 Go et 699 euros pour 256 Go).

Bien entendu, le prix n’est pas le seul facteur déterminant dans le choix d’un smartphone, et ceux qui envisagent d’acheter l’iPhone SE aimeraient peut-être savoir comment il se positionne par rapport à l’iPhone 13 déjà disponible. Sil’iPhone 13 bat l’iPhone SE sur la fiche technique, vous devrez certainement payer pour le privilège de meilleures spécifications. En parlant de l’iPhone 13, il est disponible en précommande en vert et en vert alpin aujourd’hui (selon le modèle que vous achetez), ce qui pourrait valoir la peine de s’y intéresser. Les personnes qui précommandent aujourd’hui doivent s’attendre à ce que les commandes commencent à être expédiées vendredi prochain, le 18 mars 2022.

L’iPad Air de cinquième génération est un concurrent sérieux pour les tablettes

L’iPad Air a toujours été la gamme de tablettes d’entrée de gamme d’Apple, les personnes souhaitant plus de puissance et un écran plus grand se tournant vers l’iPad Pro. Cependant, avec ce nouvel iPad Air, les frontières entre les deux familles de produits commencent à s’estomper. En effet, le cinquième iPad Air est équipé de la puce M1 d’Apple, qui était auparavant réservée à la gamme iPad Pro. Apple affirme que ce nouvel iPad est nettement plus rapide et plus puissant que les Air qui l’ont précédé, et on doit remercier cette puce M1.

Si vous optez pour un modèle cellulaire, vous bénéficierez également des capacités 5G dans le nouvel iPad Air, mais que vous souhaitiez ou non la fonctionnalité cellulaire, vous obtiendrez la prise en charge du Wi-Fi 6. La tablette est également dotée d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces et d’une caméra frontale de 12 mégapixels prenant en charge la fonction Center Stage, qui maintient les utilisateurs dans le cadre et effectue même un zoom arrière automatique pour s’adapter aux autres personnes susceptibles d’entrer dans le cadre pendant un chat vidéo.

Sur le papier, du moins, il s’agit d’une tablette impressionnante, dont le prix de départ est de 699 euros pour le modèle Wi-Fi uniquement et de 869 euros pour le modèle cellulaire. Comme l’iPhone SE, elle peut être précommandée dès aujourd’hui et sera expédiée aux acheteurs à partir du vendredi 18 mars 2022.