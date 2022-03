Voici tout ce qu’Apple a annoncé hier lors de la keynote « Peek Performance »

Hier, c’était le jour de l’événement Apple ! Le jour où la société monte sur scène (une fois de plus à distance/virtuelle) pour révéler tout ce sur quoi elle a travaillé en coulisses ces derniers temps.

Vous n’avez pas eu le temps de suivre en direct hier soir l’événement intitulé « Peek Performance » ? Rassurez-vous, je suis là pour vous résumer les faits les plus importants. J’ai rassemblé les principales informations de la soirée dans un seul et même article facile à consulter. Suivez les liens pour approfondir les sujets qui vous intéressent et passez le reste !

Nouvel iPhone SE

L’iPhone SE, l’iPhone le plus abordable d’Apple, reçoit une mise à niveau : il fonctionnera désormais avec la puce A15 Bionic (la même que celle de l’iPhone 13), ce qui signifie qu’il pourra gérer des choses comme le texte en direct (copier du texte réel à partir de la vue de votre caméra). Il offre maintenant un support 5G et promet une « meilleure » autonomie. Destiné en grande partie aux personnes qui regrettent les iPhone d’antan, il dispose toujours d’un bouton d’accueil (avec un capteur d’empreintes digitales) et d’un écran de 4,7 pouces (désormais doté du même verre plus résistant que celui de l’iPhone 13).

Il sera proposé à partir de 529 euros, et sera expédié le 18 mars.

Nouvel iPad Air

L’iPad Air se dote de la puissance puce Apple M1, que l’on trouve d’abord dans sa gamme d’ordinateurs portables, qui fait son entrée dans cette dernière génération. L’iPad Air est également doté de la fonction Center Stage, qui permet à la caméra frontale grand-angle de faire le tour de la pièce pour garder automatiquement votre visage centré pendant les appels vidéo.

Cette dernière génération d’iPad Air sera vendue à partir de 699 euros, et sera expédiée à partir du 18 mars.

M1 Ultra

Apple a encore une nouvelle puce à présenter ! Mais plutôt que de passer du M1 au M2, elle élargit la gamme M1 avec le « M1 Ultra » – il y a donc maintenant le M1, le M1 Pro, le M1 Max et le M1 Ultra. Il s’agit essentiellement de deux M1 Max reliés entre eux que l’OS considère comme une seule, apportant de grosses performances avec une efficacité ultra-haute.

Mais où vont-ils mettre cette chose ? Tout d’abord, il se dirige vers le tout nouveau…

Mac Studio

Avec ses dimensions de 19,7 × 19,7 × 9,5 cm, le Mac Studio ressemble à un Mac Mini qui… n’est pas si Mini que ça. Apple affirme que cette nouvelle machine, grâce à la puce M1 Ultra, est 2,5 fois plus rapide sur le plan du processeur que l’iMac 27 pouces le plus rapide, et 50 % plus rapide qu’un Mac Pro doté d’un processeur Xeon 16 cœurs.

À l’arrière, on retrouve quatre ports Thunderbolt 4/USB-C, un port Ethernet 10 gigabits, un port HDMI, deux ports USB-A et une prise audio. À l’avant, deux autres ports USB-C et un emplacement pour une carte SD complète la connectique.

Le Mac Studio sera proposé à partir de 2 299 euros avec un M1 Max, et ce prix de départ grimpera jusqu’à 4 599 euros si vous voulez le tout nouveau M1 Ultra. La livraison commencera le 18 mars.

Studio Display

Vous attendiez un nouvel écran Apple ? Le dernier-né de la marque, désormais appelé Studio Display, est un écran 5K de 27 pouces. Il est doté d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels (avec prise en charge de la fonction Center Stage) intégrée, d’un réseau de trois micros et d’un système audio à six haut-parleurs avec prise en charge de l’audio spatial. Il est doté de trois ports USB-C à l’arrière et d’un port Thunderbolt. Apple indique qu’il disposera de plusieurs options de montage différentes : un support inclinable, un support réglable en inclinaison et en hauteur et une option de montage VESA.

Le Studio Display sera proposé à partir de 1 749 euros. Comme tout le reste, il sera expédié à partir du 18 mars.

Le reste :

iOS 15.4 sort la semaine prochaine

AppleTV+ diffusera désormais deux matchs de MLB « Friday Night Baseball » par semaine

Une nouvelle version d’iMovie pour iPadOS sera disponible le mois prochain

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro seront désormais disponibles dans de nouvelles finitions vertes

