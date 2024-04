Samsung Galaxy Buds 3 Pro : Les détails de la batterie dévoilés

On peut espérer que les variantes Galaxy Buds 3 Pro de Samsung apparaîtront bientôt — les Galaxy Buds 2 Pro ont été lancés en août 2022 et sont très bons — et nous venons d’obtenir un nouvel indice sur la capacité de la batterie à laquelle nous pouvons nous attendre.

L’équipe de 91mobiles a repéré les Galaxy Buds 3 Pro dans quelques bases de données réglementaires importantes, et l’un de ces dépôts nous donne la capacité de la batterie de l’étui de charge fourni avec les écouteurs : 500 mAh. Il s’agit de la même capacité que les excellents prédécesseurs, les Galaxy Buds 2 Pro.

Les fabricants ont tendance à utiliser ce que l’on appelle la capacité typique dans leur marketing, qui est la moyenne à laquelle vous pouvez vous attendre — c’est 515 mAh pour l’étui de charge des Galaxy Buds 2 Pro. La capacité nominale est le niveau minimum atteint lors des tests en laboratoire.

Une meilleure autonomie est certainement quelque chose que l’on peut espérer avec les Galaxy Buds 3 Pro, mais — en se basant sur l’étui de charge au moins — il ne semble pas que cela se produise. Bien sûr, Samsung pourrait toujours avoir mis au point des optimisations matérielles ou micrologicielles qui permettraient d’augmenter l’autonomie entre les charges.

Les Galaxy Buds 3 Pro lancés en juillet ?

Quant à la date à laquelle nous pourrions voir ces écouteurs, les rumeurs font état d’un autre événement de lancement Samsung Unpacked en juillet. Nous devrions y voir de nouveaux smartphones pliables, tels que les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, et des wearables de Samsung — et peut-être les Galaxy Buds 3 Pro.