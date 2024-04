L’iPad Air 6 conservera l’écran LCD, pas de dalle Mini-LED

L’iPad Air 6, très attendu, semble prêt à être dévoilé lors de l’événement Apple du 7 mai. Toutefois, cet appareil pourrait ne pas bénéficier d’une des améliorations majeures qui avait été anticipée.

Initialement, des rumeurs suggéraient que l’iPad Air 6 serait équipé d’un écran mini-LED, analogue à celui de l’iPad Pro 12.9 de 2022. Cependant, Ross Young, une source reconnue, a récemment fait volte-face en annonçant que l’appareil conserverait un écran LCD standard, comme son prédécesseur, d’après MacRumors.

Bien que l’écran mini-LED offre des contrastes plus marqués, une meilleure luminosité et une consommation d’énergie réduite, son coût plus élevé pourrait le rendre moins attrayant pour une tablette de gamme d’entrée de gamme comme l’iPad Air.

Ainsi, garder l’iPad Air 6 dans une catégorie de prix intermédiaire pourrait se justifier, évitant ainsi une proximité tarifaire trop importante avec la gamme des iPad Pro.

Malgré l’absence d’un écran mini-LED, l’iPad Air 6 promet néanmoins d’autres améliorations notables. Des fuites indiquent que l’appareil serait disponible en versions 12,9 pouces et 10,9 pouces, et qu’il intégrerait le puissant processeur M2, garantissant ainsi une mise à niveau significative par rapport à l’iPad Air de 2022.

Outre l’iPad Air 6, la série iPad Pro 2024 est très attendue

Pour ceux qui recherchent une amélioration plus conséquente, l’iPad Pro 2024, qui devrait également être lancé le 7 mai, pourrait être une alternative séduisante. Ce modèle est attendu avec un écran OLED et une capacité de traitement encore supérieure à celle de l’iPad Air à venir.