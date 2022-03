Apple met à niveau l’iPad Air avec la puce Apple M1 de l’iPad Pro

Lors de sa keynote « Peek Performance », Apple a annoncé une nouvelle itération de l’iPad Air. Le nouvel iPad Air 5, encore plus étonnant, présente le même design que sa version précédente, mais avec une énorme amélioration à l’intérieur. Si, à première vue, il ne semble pas très différent de l’iPad Air précédent, sorti en octobre 2020, cette nouvelle version de la tablette « milieu de gamme » d’Apple comporte quelques améliorations majeures.

L’iPad Air 5 est proposé dans de nouvelles couleurs, notamment gris sidéral, rose, mauve, lumière stellaire et une nouvelle variante bleue. La meilleure partie est qu’il est toujours disponible pour seulement 699 euros, et vous pouvez précommander le vôtre à partir du vendredi 18 mars. Malheureusement, nous n’obtenons pas un boost de stockage, car il est également livré avec le même espace de stockage de 64 Go que son prédécesseur dans sa variante de base.

Voici la liste complète des prix de l’iPad Air (2022) :

Wi-Fi uniquement — 64 Go à 699 euros, 256 Go à 869 euros

Wi-Fi + Cellulaire — 64 Go à 869 euros, 256 Go à 1 039 euros

iPad Air (2022) : design et écran

À part cela, l’iPad Air (2022) a le même écran que la précédente itération, mesurant 10,9 pouces avec une résolution de 2 360 x 1 640 pixels. Pas de Face ID cette fois non plus, le capteur Touch ID restant au même endroit qu’auparavant — sur le bord supérieur et sous le bouton d’alimentation.

iPad Air (2022) : processeur et stockage

Puisque nous nous penchons déjà sur les spécifications du nouvel iPad Air, parlons-en. Il semble que les rumeurs se soient avérées vraies. Le nouvel iPad Air 5 est équipé de la puce M1 d’Apple.

Cela signifie que vous obtiendrez des tonnes de puissance et d’autres améliorations importantes à l’intérieur de ce design fin et léger. Le processeur M1 du nouvel iPad Air est doté d’un processeur à 8 cœurs, 60 % plus rapide que le A14 Bionic, et son GPU est 2 fois plus rapide que celui du modèle de base du MacBook Air. En plus de cela, nous avons également droit à un moteur neuronal à 16 cœurs et à la prise en charge de la 5G.

Grâce à l’ajout de la puce M1, les versions 64 et 256 Go du nouvel iPad Air sont dotées de 8 Go de RAM.

Une autre mise à niveau de l’iPad Air 2022 est l’ajout de la connectivité 5G. C’était un ajout bien attendu, car toutes les autres tablettes qu’Apple propose actuellement dans sa gamme en sont déjà dotées. Non pas qu’Apple la supprime, mais il est toujours agréable de voir que les ports USB-C peuvent en fait exister sur ses produits — le nouvel iPad Air étant l’un d’entre eux. Malheureusement, il n’y a pas de support Bluetooth 5.2 ou même 5.1.

Il est doté d’un port USB-C 2 fois plus rapide, et il continue de prendre en charge le clavier pour vous permettre d’être encore plus productif. En outre, le nouvel iPad Air bénéficiera de plus de fonctionnalités grâce à la fonctionnalité multitâche améliorée qui fait partie d’iPadOS.

iPad Air (2022) : caméras

Une autre amélioration qui arrive sur la série iPad Air est l’ajout de la fonctionnalité Center Stage qu’Apple a introduite pour la première fois en 2021. À ce stade, la fonction Center Stage est devenue un élément crucial de la possession d’un iPad, car elle permet de garder tout le monde dans le cadre, même lorsqu’ils se déplacent.

Associé à une nouvelle caméra ultra-large de 12 mégapixels, les appels vidéo devraient être une expérience plus agréable qu’auparavant, surtout par rapport à la caméra frontale de 7 mégapixels de l’iPad Air (2020), qui est plutôt faible. Bien entendu, un flash True Tone quadri-LED est également présent à ses côtés.

Si vous espériez une amélioration de la caméra arrière de l’iPad Air, vous serez probablement un peu déçu. L’iPad Air (2022) conserve la même caméra de 12 mégapixels que le précédent modèle. Cela dit, il fait toujours un travail suffisant pour les tâches courantes et les photos rapides.

iPad Air (2022) : batterie

Le nouvel iPad Air est livré avec la même batterie que celle du modèle 2020, qui peut durer jusqu’à 10 heures pour la navigation Web en Wi-Fi ou pour regarder des vidéos et des films. En mode cellulaire, cette autonomie tombe à 9 heures de navigation sur le Web.

Heureusement, il y a aussi un port USB-C, que vous pouvez utiliser pour recharger rapidement l’iPad Air (2022) jusqu’à 30 W, à condition que vous disposiez d’un bloc de charge capable de fournir une telle puissance.