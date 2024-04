Apple propulse iOS 18 avec de nouveaux modèles d’IA locaux

Apple a récemment annoncé le lancement de plusieurs nouveaux modèles d’intelligence artificielle conçus pour fonctionner localement sur les appareils, plutôt que dans le cloud. Cette initiative pourrait ouvrir la voie à un iOS 18 propulsé par l’IA dans un avenir proche.

L’entreprise a intensifié ses efforts en matière d’IA ces derniers mois, avec un intérêt partagé entre les IA basées sur le cloud et celles fonctionnant sur les appareils. Des fuites récentes suggèrent que Apple prévoit de développer ses propres puces serveur IA, ce qui renforce l’idée que la société est déterminée à innover tant dans le hardware que le software d’IA.

Les nouveaux modèles, nommés OpenELM (Open-source Efficient Language Models), sont disponibles en open source depuis le Hugging Face Hub, une plateforme pour les développeurs et passionnés d’IA.

Cette démarche open source est assez inhabituelle pour Apple, qui contrôle généralement de manière très stricte son écosystème logiciel. L’entreprise affirme vouloir « renforcer et enrichir » la recherche publique en IA en mettant les OpenELM à disposition de la communauté.

L’engagement renouvelé d’Apple dans l’IA est prometteur, étant donné la concurrence acharnée dans les secteurs des smartphones et des ordinateurs portables, où Google et Qualcomm ne cessent d’innover. En diffusant ses nouveaux modèles d’IA pour les appareils, Apple espère probablement que les développeurs externes aideront à peaufiner et améliorer le logiciel, ce qui pourrait s’avérer crucial pour l’intégration de nouveaux outils d’IA dans les futures versions d’iOS et macOS.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs sous iOS 18 ?

Il est important de rappeler que les appareils Apple sont déjà équipés de capacités IA, notamment avec l’Apple Neural Engine présent sur les puces de série A et M, qui alimente des fonctionnalités telles que Face ID et Animoji. Le futur processeur M4 pour les systèmes Mac devrait également inclure de nouvelles capacités de traitement liées à l’IA, essentielles à mesure que les logiciels professionnels intégreront des outils d’apprentissage automatique.

Nous pouvons donc nous attendre à ce que l’IA soit un thème majeur pour iOS 18 et macOS 15. Espérons que cela se traduira par des fonctionnalités nouvelles et innovantes, et non par une copie de Copilot de Microsoft.