Accueil » Google et Microsoft collaborent pour améliorer l’expérience Office sur Chromebooks

Les Chromebooks sont principalement conçus autour des services en ligne de Google, tels que Gmail, Google Docs et Google Drive. Cependant, certaines personnes préfèrent utiliser d’autres outils et, heureusement, Google est en train de déployer une meilleure prise en charge des documents Microsoft Office et des services en ligne Microsoft 365 pour les Chromebooks.

Google a confirmé l’année dernière qu’il travaillait à une meilleure prise en charge des documents Office sur les Chromebooks. À l’heure actuelle, lorsque vous essayez d’ouvrir un fichier Word, Excel ou PowerPoint sur un Chromebook, il s’ouvre généralement respectivement dans Google Docs, Sheets ou Slides. Ce n’est pas la solution idéale, car le formatage de certains documents peut être altéré lors de la conversion, et les applications Web de Google ne disposent pas de toutes les mêmes fonctionnalités. Par exemple, l’application Web Excel et Google Sheets disposent d’un grand nombre de formules identiques, mais pas de toutes.

Google déploie actuellement cette nouvelle intégration sur tous les Chromebooks. Lorsque vous ouvrez un document Office à partir de votre dossier Téléchargements, de Google Drive ou d’un autre emplacement de stockage, Microsoft 365 apparaît comme une option d’ouverture du fichier. Si vous choisissez cette option, vous serez invité à connecter Microsoft 365 et OneDrive, puis le fichier sera ouvert dans l’application Web Microsoft 365.

Il est important de noter que la nouvelle intégration ne fonctionne que si le fichier est déplacé dans votre dossier OneDrive. Si le fichier se trouve à un autre emplacement, Fichiers vous demandera l’autorisation de le déplacer automatiquement avant de l’ouvrir. Cependant, vous devez déplacer le fichier vous-même lorsque vous avez terminé, si vous ne voulez pas que vos modifications restent dans OneDrive.

Même si vous ne travaillez pas souvent avec des documents Office, la nouvelle intégration de OneDrive dans l’application Fichiers est excellente. Elle fonctionne presque exactement comme Google Drive, à l’exception du fait que vous ne pouvez pas marquer les fichiers et les dossiers pour un accès hors ligne, mais cela pourrait être ajouté à l’avenir. Jusqu’à présent, le seul moyen de voir vos données OneDrive dans l’application Fichiers était d’installer l’application OneDrive Android, mais cette intégration est en lecture seule.

Une nouvelle intégration de OneDrive dans les Chromebooks

Si vous ne souhaitez pas utiliser Microsoft 365 ou OneDrive, vous pouvez continuer à utiliser les applications Web de Google pour ouvrir vos documents, ou n’importe laquelle de vos applications Android installées. Même après avoir configuré l’intégration, vous pouvez choisir une autre application dans le menu Ouvrir situé en haut de la fenêtre Fichiers, ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le fichier et en sélectionnant l’option « Ouvrir avec… ».

Google déploie lentement cette nouvelle intégration, mais vous pouvez l’activer manuellement si vous ne voulez pas attendre. Il vous suffit d’ouvrir chrome://flags , de rechercher « upload-office-to-cloud » dans la zone de recherche, de le définir sur « Activé » et de redémarrer Chrome lorsque cela vous est demandé.

Une aubaine pour les utilisateurs de Chromebooks

Il est bon de voir une meilleure façon d’utiliser Microsoft 365 sur les Chromebooks, car beaucoup d’étudiants et de professionnels doivent accéder à une pléthore de fichiers différents qui ne font pas toujours partie de l’écosystème de Google, ce qui signifie qu’ils peuvent être difficiles à ouvrir sur un Chromebook par rapport à un ordinateur portable Windows 11 ou à un MacBook.