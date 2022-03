Apple lance un coloris vert pour son iPhone 13 et iPhone 13 Pro disponible dès le 18 mars

Lors de son événement « Peek Performance » du mardi 8 mars, Apple a annoncé l’ajout de deux nouvelles couleurs à sa série d’iPhone 13. L’annonce a été précédée de la description de la gamme, qui comprend certaines des meilleures caméras disponibles et offre des performances inégalées.

Enchaînant avec les cinématiques pour lesquelles Apple est connu, le constructeur à la pomme croquée a présenté deux nouvelles couleurs pour la gamme d’iPhone 13. La couleur verte de l’iPhone 13 présentée faisait partie des rendus qui ont été divulgués juste avant le lancement.

Ces nouveaux ajouts portent à 6 le nombre total de couleurs disponibles pour l’iPhone 13, alors que pour la première fois, nous avons le choix entre 5 options pour la série d’iPhone Pro. La couleur verte de l’iPhone 13 et 13 mini rejoint les variantes de couleurs existantes (PRODUCT) RED, Rose, Bleu, Minuit, Lumière Stellaire. Quant aux variantes de couleur vert alpin de l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, elles s’ajoutent aux options Argent, Or, Graphite et Bleu alpin.

L’iPhone 13 en vert et l’iPhone 13 Pro en vert alpin seront disponibles en précommande à partir de ce vendredi 11 mars. Évidemment, ils sont disponibles au même prix que les modèles actuels, à partir de 809 € pour l’iPhone 13 mini, 909 € pour l’iPhone 13, 1 159 € pour l’iPhone 13 Pro, et 1 259 € pour l’iPhone 13 Pro Max.

Au cas où vous auriez manqué les précommandes, Apple a mentionné que ces appareils seront disponibles en boutique à partir du 18 mars — qui est aussi le jour où vous pouvez vous attendre à ce que les livraisons des précommandes aient lieu.

Les mêmes entrailles

Comme mentionné ci-dessus, la fiche technique de la série d’iPhone 13 reste également la même. Pour rappel, l’iPhone 13 et le 13 mini sont dotés d’une caméra arrière légèrement nouvelle, qui comporte deux grands boîtiers disposés en diagonale. Les modèles Pro sont également dotés de grands boîtiers de caméra, mais leur emplacement n’a pas changé. Les quatre modèles présentent une encoche plus petite. L’iPhone 13 et le 13 Pro ont un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Le 13 mini dispose d’un écran plus petit de 5,4 pouces et le 13 Pro Max opte pour un énorme écran de 6,7 pouces. Les modèles iPhone 13 Pro prennent également en charge un écran ProMotion pour offrir un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. La série d’iPhone 13 est alimentée par un chipset A15 Bionic, fonctionne sous iOS 15, et plus encore.

L’événement Peek Performance a également permis de présenter l’iPhone SE de troisième génération, et d’autres produits tout aussi passionnants !