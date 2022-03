Apple lance le Studio Display qui présente des caractéristiques visuelles stupéfiantes

Il fonctionnera avec le nouveau Mac Studio, également annoncé aujourd’hui, bien sûr, mais aussi avec un MacBook Pro 16 pouces de 2019 ou ultérieur, le MacBook Pro 14 pouces de 2021, tout MacBook Pro 13 ou 15 pouces de 2016 ou ultérieur, et le MacBook Air de 2018 ou ultérieur. Il sera également compatible avec le Mac mini (2018 ou ultérieur) et le Mac Pro (2019 ou ultérieur), ainsi que l’iMac 24 pouces de 2021, l’iMac 27 pouces (2017 ou ultérieur), l’iMac 21,5 pouces (2017 ou ultérieur) et l’iMac Pro 2017.

En revanche, le nouveau Studio Display est une véritable aubaine. Il est proposé à partir de 1 749 euros pour le modèle avec verre standard, dont Apple promet qu’il a une faible réflectivité. Si vous avez besoin de la version spéciale à nano-texture — qui diffuse la lumière encore plus loin, pour être encore moins réfléchissante — le prix est de 1 999 euros. Le Studio Display devrait être commercialisé en même temps que le Mac Studio, une nouvelle machine de bureau équipée de macOS et de la toute dernière puissance du nouveau processeur M1.

Apple a dévoilé son nouveau moniteur tant attendu, ciblant les consommateurs et les professionnels avec le nouveau Studio Display. Comme nous l’espérions, le Studio Display est une option plus abordable pour ceux qui veulent un écran de la marque Apple à brancher sur leur Mac .