vivo X100s, le nouveau fleuron bientôt dévoilé

Le fabricant chinois de smartphones vivo se prépare à lancer une série de trois téléphones haut de gamme : les vivo X100s, X100s Pro et X100s Ultra. Ces modèles seront d’abord introduits en Chine courant mai, puis certains, voire tous, seront proposés à l’échelle mondiale quelques mois plus tard.

Le vice-président de vivo a déjà dévoilé quelques caractéristiques de la caméra du X100s Ultra, mais c’est le site GSMArena qui a réussi à obtenir plusieurs images en direct révélant l’un des futurs fleurons de vivo, le X100s.

En termes de design, le vivo X100s arbore un écran à bords plats et une silhouette relativement fine. La configuration de la caméra semble analogue à celle du vivo X100, qui comprend un triple capteur regroupé au sein d’un grand bloc circulaire.

De plus, le smartphone présente un cadre plat avec une finition texturée et un panneau arrière en verre incurvé (2.5D). Outre la variante argentée présentée dans les images, vivo devrait proposer d’autres options de couleur pour le X100s, telles que noir, cyan, titane et blanc.

Contrairement au modèle vivo X100s Ultra, qui devrait loger le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, le modèle vivo X100s standard sera équipé du chipset Dimensity 9300+ de MediaTek, tout comme le X100s Pro.

Aucun autre détail n’a été divulgué avec les images, mais nous attendons de découvrir davantage d’informations sur cette triade de flagships de vivo dans les semaines à venir.