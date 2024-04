Accueil » Dropbox : Chiffrement de bout en bout et intégrations avec Teams et Copilot

Dropbox a dévoilé une série de nouveaux outils axés sur la sécurité, la collaboration et l’efficacité dans le cadre de sa mise à jour Spring Release, notamment le chiffrement de bout en bout et de nouvelles intégrations avec des services tiers.

Parmi les nouveautés, citons les nouvelles intégrations de Microsoft avec Teams, Co-Authoring et Copilot, qui, selon Dropbox, permettront d’éviter les conflits de fichiers, même pour les employeurs qui collaborent à partir de deux plateformes différentes.

Outre l’ajout du chiffrement de bout en bout (E2EE), Dropbox a également mis en place une gestion avancée des clés pour protéger les dossiers. La gestion avancée des clés permet aux utilisateurs de définir des clés de chiffrement uniques afin que seuls les expéditeurs et les destinataires puissent consulter les dossiers. L’E2EE a également été intégré de manière native dans les dossiers d’équipe, ce qui permet d’éliminer certains des abonnements logiciels supplémentaires qui étaient auparavant nécessaires pour ajouter cette couche de sécurité.

Drew Houston, PDG et cofondateur de Dropbox, a déclaré : « Alors que les équipes sont de plus en plus distribuées, Dropbox continue d’être la plateforme fiable et facile à utiliser qui leur permet d’organiser leur contenu et de collaborer, à tout moment et en tout lieu ».

Outre l’intégration avec Microsoft Teams et une extension de plugin pour Copilot for Microsoft 365, les clients pourront également utiliser la fonction Co-Authoring en temps réel pour collaborer sur des fichiers Microsoft 365 pris en charge, directement depuis Dropbox, sans avoir à naviguer vers le portail de Microsoft. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta.

Harshal Patil, chef de produit senior chez Microsoft, commente : « Il est important que les clients mutuels collaborent de la manière la plus transparente possible ».

Fonctionnalités supplémentaires

Outre les fonctionnalités principales mentionnées ci-dessus, la mise à jour comprend une série de fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience Web et permettre aux utilisateurs d’accéder plus rapidement à leurs fichiers. Les utilisateurs peuvent désormais prévisualiser les fichiers lorsqu’ils naviguent dans les dossiers, épingler leurs fichiers favoris pour y accéder rapidement et utiliser des suggestions d’actions rapides basées sur le flux de travail de l’utilisateur.

Les utilisateurs payants pourront également utiliser des filtres dynamiques pour accéder plus rapidement au contenu et rechercher des fichiers à l’aide de suggestions intelligentes.

Dropbox Replay a bénéficié d’un certain nombre d’améliorations, notamment la prise en charge des médias enrichis, l’intégration d’Avid Pro Tools, le filigrane dynamique et la personnalisation de l’image de marque. Drobpox Dash, la recherche universelle alimentée par l’IA, a également été améliorée avec un accès en un clic, une page de démarrage redessinée et de nouveaux connecteurs qui prennent en charge l’intégration avec 20 outils et applications.

Dans l’ensemble, cette mise à jour est très importante pour les utilisateurs de Dropbox, car elle apporte d’importantes améliorations en matière de sécurité et de qualité de vie pour tous.

Pour en savoir plus sur la version de printemps de Dropbox, consultez un article de blog dédié.