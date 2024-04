Accueil » Des doutes sur l’authenticité des performances des puces Snapdragon X Elite et X Plus

Qualcomm est accusé d’avoir triché sur les performances de ses nouveaux processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus destinés aux ordinateurs portables. Ces puces pourraient rivaliser en termes de performances avec les puces de la série M d’Apple et donner un coup de pouce à Windows on Arm.

Selon SemiAccurate, Qualcomm « triche » sur les résultats des tests de benchmark pour les SoC Snapdragon X Elite et X Plus que le concepteur de puces donne aux fabricants et aux médias. SemiAccurate cite deux « grands » fabricants et ce qu’il appelle une « source profonde chez Qualcomm » dans son rapport.

L’un des principaux problèmes relevés est que même les meilleurs fabricants sont incapables de recréer les résultats des tests de Qualcomm.

Lors du Snapdragon Submit d’octobre dernier, Qualcomm s’est montrée un peu bizarre lors de la présentation du SoC Snapdragon X Elite. Au MWC, les choses ont empiré lorsque la société a présenté des diapositives montrant que le processeur de la puce X Elite surpassait ceux d’Apple, d’AMD et d’Intel, sans afficher de données permettant de vérifier ces affirmations.

Les benchmarks ont été créés à l’aide d’une « boîte noire », les médias n’étant pas autorisés à exécuter ou à tester quoi que ce soit. Qualcomm a déclaré qu’elle donnerait aux médias le temps de vérifier ces informations avant que les puces ne soient officiellement annoncées. Cette annonce a eu lieu aujourd’hui et Qualcomm n’a apparemment pas tenu parole.

Snapdragon X Elite et X Plus : Des performances pas au niveau ?

Pour ne rien arranger, lorsque les fabricants ont reçu leurs premiers échantillons, les performances étaient « bien inférieures à 50 % » aux chiffres avancés par Qualcomm. La « source profonde » de Qualcomm mentionnée plus haut a déclaré à SemiAccurate que les benchmarks étaient truqués et que Qualcomm en était consciente. Les ordinateurs portables utilisant les nouvelles puces seront lancés en juin et Qualcomm n’autorisera toujours pas les tests indépendants du matériel.

Si ces affirmations s’avèrent exactes, elles ébranleraient certainement le monde des ordinateurs portables qui voyait dans la série X la réponse de Windows aux processeurs de la série M d’Apple, mais pour l’instant, ces affirmations ne sont pas étayées. Naturellement, on ne peut pas vérifier la véracité de ces énormes affirmations tant que la puce ne sera pas commercialisée. Microsoft devrait faire de grandes annonces dans ce domaine lors de sa conférence Build pour les développeurs en mai, ce qui, espérons-le, nous donnera une meilleure idée de la forme de Windows on Arm.

Qualcomm répond à la presse

Un représentant de Qualcomm a envoyé un commentaire officiel à ce sujet, qui se résume ainsi : « Nous sommes convaincus de nos performances et nous sommes impatients que les consommateurs puissent bientôt mettre la main sur les appareils Snapdragon X Elite et X Plus ».