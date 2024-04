Apple et TSMC, ensemble pour une avancée IA : Vers un processeur serveur

Apple pourrait renouveler sa collaboration avec le fabricant de puces TSMC pour produire son propre processeur serveur IA, révèle une fuite sur le réseau social chinois Weibo.

Cette information sur la prochaine avancée d’Apple dans le monde des outils d’intelligence artificielle nous est rapportée, non sans ironie, par MacRumors, qui cite « l’utilisateur de Weibo connu sous le nom de “Phone Chip Expert” ». Ce dernier suggère que le processeur sera fabriqué en utilisant le procédé ultra-moderne de nœuds de 3 nanomètres de TSMC.

Selon MacRumors, l’utilisateur de Weibo connu sous le nom de Phone Chip Expert a déjà prouvé sa fiabilité, ayant correctement annoncé, avant les annonces officielles, que l’iPhone 7 serait résistant à l’eau et que la puce A16 Bionic serait exclusive à la variante Pro de l’iPhone 14.

L’utilisateur de Weibo connu sous le nom de Phone Chip Expert pourrait bien frapper à nouveau avec ses pouvoirs de clairvoyance, mais il est incertain de savoir quand exactement Apple annoncerait formellement un tel processeur IA, et encore moins quand il serait lancé commercialement.

Dans un monde de plus en plus obsédé par l’IA et piloté par les centres de données, il n’est pas surprenant qu’Apple aspire à être autonome dans ses processus de calcul en cloud.

Une nécessité pour Apple

Apple est une entreprise suffisamment grande pour gérer ses propres datacenters et, à mesure que les outils d’IA générative, tels que le futur Large Language Model (LLM) d’Apple, se généralisent auprès des publics B2B et des consommateurs, il est logique qu’elle cherche à exercer autant de contrôle et de supervision que possible sur la manière dont ces traitements sont effectués.

Il est clair qu’Apple a des projets dans « le secteur IA » et aurait même des idées crédibles sur la manière dont cela pourrait améliorer nos vies, mais nous ne savons vraiment pas quels sont ces projets avant, probablement, la WWDC de l’entreprise en juin.