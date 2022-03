Le nouveau pop-up store de Samsung en France se situe au Centre Beaugrenelle

by

Samsung inaugure le lancement du Galaxy Book 2 Pro avec l’ouverture d’un nouveau pop-up store dans le grand magasin parisien Beaugrenelle at Paris. Les visiteurs peuvent tester les derniers modèles d’ordinateurs portables et d’autres appareils Samsung, allant de la Galaxy Watch 4 au Galaxy S21 FE, la Galaxy Tab S8 et le Galaxy S22.

Les Galaxy Book 2 signent le grand retour de la marque sur le marché des PC en France.

Pour marquer l’occasion, les clients de Samsung qui commandent des produits Galaxy dans le pop-up store ou dans l’e-shop de la société en France peuvent bénéficier d’une remise de 5 %. Et aujourd’hui seulement, Samsung invite les clients du pop-up store du Centre Beaugrenelle à assister à une performance artistique et à une démonstration du S Pen par un illustrateur. Une illustratrice sera également présente pour réaliser le portrait des visiteurs à l’aide d’un Galaxy S22 Ultra et d’une Galaxy Tab S8 Ultra, accompagnée de son S Pen.

Bien que le récent pop-up store ait été ouvert pour célébrer la série Galaxy Book 2, il restera ouvert pendant une période assez longue, c’est-à-dire jusqu’au 31 août.

Samsung n’a pas encore annoncé quand le prochain grand événement Unpacked aura lieu, mais le mois d’août est une valeur sûre, ce qui signifie que la société pourrait prévoir d’utiliser le même pop-up store à Beaugrenelle à Paris comme rampe de lancement pour les prochains appareils tels que le Galaxy Z Fold 4 et la Galaxy Watch 5.

Le pop-up store de Samsung est situé au 1er étage du Centre Beaugrenelle (12, rue Linois, à Paris). Il sera ouvert jusqu’au 31 août 2022, du lundi au samedi de 10 h à 20 h 30, et le dimanche, de 11 h à 19 h.