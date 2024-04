Accueil » Bientôt une synchronisation complète entre Google Keep et Tasks

Le monde est occupé, nous sommes tous occupés, et pour de nombreuses personnes à notre époque, il semble que le temps passe vite avant que vous ne puissiez tout accomplir. Cela s’explique en partie par le fait que certaines personnes oublient toutes les tâches qu’elles ont à accomplir dans la journée.

Bien sûr, la technologie peut aider à résoudre ce problème, et c’est ainsi que nous avons Google Tasks pour les rappels et Google Keep pour la prise de notes.

Cependant, il peut être ennuyeux d’avoir toutes ses informations éparpillées dans différentes applications. C’est ce à quoi Google va remédier. Google a travaillé pour rendre Google Tasks capable de créer des rappels pour vous dans Google Keep, et que les rappels dans Google Keep soient accessible dans Tasks.

Actuellement, Tasks enregistre et synchronise vos rappels provenant d’autres services de l’entreprise et vous permet de définir des rappels. De son côté, Google Keep est une application de prise de notes qui permet également de définir des rappels. Toutefois, les rappels créés dans Google Keep ne sont pas synchronisés avec Tasks.

Cela est donc de l’histoire ancienne.

Google Keep dans Tasks : pas un changement immédiat

En effet, les rappels effectués dans Google Keep apparaîtront bientôt dans Tasks, le service de liste de tâches intégré à Google Agenda. Il ne s’agit toutefois pas d’un changement immédiat. Google indique que la nouvelle intégration des rappels sera mise en place « au cours de l’année prochaine ».

Il s’agit d’une intégration simple et extrêmement utile. Si vous créez un rappel dans Keep, il s’affichera dans une sous-section dédiée « De Keep » de la page Tasks. Ces rappels peuvent être modifiés ou marqués comme complets depuis Keep, Tasks ou Assistant (ou Gemini), et toutes les modifications apportées seront synchronisées entre tous les services.

Pour créer un rappel dans Keep, appuyez simplement sur l’icône de la cloche lorsque vous créez une note. Keep vous demandera de définir une heure et une date pour le rappel. Il vous proposera également de créer un rappel basé sur la localisation, bien que cette fonctionnalité spécifique ne soit pas prise en charge par Tasks ou Assistant.

Bien entendu, Tâches continuera d’importer les rappels provenant de Calendrier, Gmail, Docs, Google Chat et Google Assistant. Notez que les rappels comportant des dates et heures spécifiques ont déjà été synchronisés avec Google Agenda, mais qu’ils n’apparaissent pas dans la vue Tasks.