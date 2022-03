Windows 11 22H2 se dotera d’une nouvelle fonction de sécurité très utile

Avec la sortie de Windows 11 22H2 prévue plus tard dans l’année, Microsoft ajoute un nouvel outil de sécurité qui aidera à protéger les utilisateurs contre les logiciels et autres applications malveillants installés sur leurs PC.

Selon un nouveau message publié sur le blog Windows Insider, Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle fonction de sécurité pour Windows 11 appelée Smart App Control. Une fois activée, elle empêchera les applications non fiables ou potentiellement dangereuses d’être installées sur votre ordinateur.

En plus d’infecter votre appareil avec des virus, ces applications potentiellement indésirables peuvent ralentir votre appareil, afficher des publicités de manière aléatoire, changer le moteur de recherche préféré de votre navigateur, installer d’autres logiciels, etc. Heureusement, Smart App Control vise à les stopper dans leur élan en s’assurant qu’elles ne sont pas installées en premier lieu.

Bien qu’il puisse être difficile de décider quelles applications ne doivent pas être installées sur le PC d’un utilisateur, Microsoft a développé un moyen de détecter et de signaler automatiquement les applications suspectes.

Lorsque Windows 11 22H2 commencera à être déployé sur les PC, Smart App Control sera initialement configuré en mode évaluation. En mode d’évaluation, l’outil de sécurité déterminera s’il peut contribuer à protéger votre PC sans vous gêner et, le cas échéant, il sera activé automatiquement.

Une tranquillité d’esprit

Une fois activé, Smart App Control analysera toutes les applications que vous essayez d’installer pour confirmer si elles ont été signées par leur développeur et si la signature est valide. Cela permet de déterminer si une application est fiable ou non, car les grandes entreprises et même les développeurs de logiciels open source populaires signent leurs applications à l’aide d’un certificat numérique afin de déclarer et de vérifier leur identité.

Smart App Control vérifiera alors la certification et si la signature est valide, l’application pourra fonctionner sous Windows 11. Toutefois, si la signature n’est pas valide, l’outil de sécurité travaillera alors avec Microsoft Defender pour exécuter une autre analyse afin de déterminer si l’application est connue et sûre. Les applications non sûres et potentiellement dangereuses sont signalées par Smart App Control et leur installation sur votre appareil est ensuite bloquée.

Microsoft est en train de tester Smart App Control avec les membres du programme Windows Insider, mais la fonctionnalité sera disponible pour tous ceux qui utilisent la dernière version de son système d’exploitation avec la sortie de la prochaine mise à jour 22H2 pour Windows 11.